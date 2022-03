Bitcoin osiąga 41,800 USD pomimo rosnącej presji inwestorów

Godną uwagi rzeczą w dzisiejszych wzrostach Bitcoina jest to, że pojawiają się one pomimo utrzymującej się niepewności wokół konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Bitcoin (BTC) wzrósł w poniedziałek do maksimów na poziomie 41,680 USD w obliczu ponownej presji zakupowej na rynku kryptowalut.

Ruch w górę jest replikowany w altcoinach, przy czym Ethereum (ETH) wzrósł o 7% i notowania przekraczają 2800 USD, podczas gdy Solana (SOL) i Terra (LUNA) zwyżkują o ponad 14%.

Całkowita wycena rynku kryptowalut wzrosła o 7,4% osiągając 1,93 biliona dolarów, a kapitalizacja rynkowa Bitcoina sięga 793 miliardów dolarów.

Obecnie BTC jest krótko nieskorelowany z Wall Street i jest bardziej handlowany jak złoto, niż jako aktywo ryzykowne, co można było zaobserwować w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Czynniki makroekonomiczne, które utrudniały BTC, pozostają, a niepewność związana z wojną na Ukrainie i planami podwyżki stóp procentowych Fed prawdopodobnie nadal będzie dyktować nastroje inwestorów w krótkim i średnim terminie.

Jednak Natalie Brunell, gospodarz Coin Stories Bitcoin Podcast, twierdzi, że konflikt na Ukrainie podkreślił, czym Bitcoin jest dla globalnej społeczności. Według niej:

„Globalny system monetarny pęka, a #Bitcoin pojawił się jako nieskazitelna technologia oszczędności i wolności, która jest bez granic, bez zezwoleń, odporna na cenzurę i niekonfiskalna. Kryzys rosyjsko-ukraiński rzuca na to światło dzienne" – powiedziała Fox Business.

Komentarze Brunell pojawiają się w momencie, gdy darowizny BTC dla Ukrainy nadal rosną, a wolumeny handlu kryptowalutami denominowane w rublach zwiększają się w obliczu słabości rosyjskiej waluty.

Jeśli chodzi o to, czy BTC może utrzymać obecny wzrost lub utrzymać zyski, Dylan LeClair, starszy analityk w funduszu inwestującym w aktywa cyfrowe w UXTO Management uważa, że jest to prawdopodobny scenariusz.

Według analityka, ostatnie wzrosty BTC opierają się na rosnącej liczbie "diamentowych rąk". Wskazuje on na dane, które pokazują, że ponad 80% krążącej podaży Bitcoina przemieściło się z roku na rok.

"Tylko 15,5% krążącej podaży Bitcoina poruszyło się w 2022 roku pomimo rosnących poziomów niepewności makroekonomicznej. HODLerzy są całkowicie niezrażeni. Dość zdumiewające, gdy się o tym pomyśli" – zatweetował w poniedziałek.

Kryptowalutowy trader i inwestor Scott Melker chce zobaczyć, jak BTC przebija się powyżej 42,000 USD i utrzymuje momentum powyżej niego, aby mieć szansę na świeżość dla dalszych zwyżek.

— The Wolf Of All Streets (@scottmelker) February 28, 2022