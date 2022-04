Bitcoin osiągnął w ciągu dnia maksimum na poziomie 42,562 USD, co jest najwyższym wynikiem w tym tygodniu.

Analitycy twierdzą, że utrzymanie się powyżej 43,000 USD może sprawić, że BTC-USD będzie dążył do osiągnięcia do 50,000 USD lub wyżej.

Jest to prawdopodobne, jeśli odwrócona formacja głowy i ramion się potwierdzi – mówi analityk.

W minionym tygodniu Bitcoin odbił się od najniższych poziomów 39,000 USD, a do negatywnego sentymentu przyczyniła się pewna wyprzedaż przez wieloryby (w związku z sezonem podatkowym w USA). Jednak pomimo wyprzedaży, akumulacja wielorybów przez adresy posiadające 10,000 BTC lub więcej pozostaje w trendzie wzrostowym od początku 2021 roku.

Kluczowym poziomem cenowym, na który należy zwrócić uwagę, według cenionego analityka kryptowalutowego Rekt Capital, jest 43,000 USD.

Twierdzi on, że kilku dużych posiadaczy sprzedało na tym poziomie, co sugeruje, że byki stoją tu przed wyzwaniem. Jeśli uda się go przebić, BTC może odnotować dalsze zwyżki w przedziale 43,000-50,000 USD.

„Liczba unikalnych adresów posiadających co najmniej 10,000 BTC rośnie od lutego 2021 roku. W związku z tym pojawiły się pierwsze oznaki formowania się niższego wyżu, ponieważ niektóre wieloryby pozbyły się pozycji po cenie ~43,000 USD” – zauważył analityk w środowym tweecie.

Możliwe odwrócenie trendu dla BTC?

Popularny analityk i trader Michael van de Poppe również uważa poziom 42,500-43,000 USD za kluczowy dla byków. Sugeruje on, że dzienne zamknięcie powyżej tego poziomu zachęciłoby kupujących i otworzyłoby drogę do 46,000 USD jako nowego celu.

W takim scenariuszu niewykluczona byłaby perspektywa skoku do 50,000 USD.

„Jeśli rynek chce zobaczyć kontynuację, musi przełamać rejon 42,300 USD za Bitcoina. Jest to również dzienny punkt zwrotny. Jeśli się przełamie, zakładam, że nowy test 46,000 USD jest tuż za rogiem, a być może nawet i ponad 50,000 USD”.

Dan Gambardello, trader kryptowalutowy, zwraca uwagę na formację odwróconej głowy i ramion jako sugerującą wybicie. Formacja ta jest powszechnym wskaźnikiem, który traderzy wykorzystują do identyfikacji potencjalnego odwrócenia trendu.

Jeśli cena przebije i utrzyma się powyżej linii szyi (w tym przypadku linii wznoszącej), wysokość formacji sugeruje możliwość ponownego testu kursu powyżej 46,000 USD. Jeżeli formacja ta nie zostanie zrealizowana, może dojść do ponownych spadków do ostatnich minimów.

„Bitcoin z odwróconą głową i ramionami sugeruje cel 46,000 USD” – powiedział Gambardello, założyciel Crypto Capital Venture.

Wykres przedstawiający odwróconą formację głowy i ramion na wykresie 6-godzinnym. Źródło: Dan Garmbadello na Twitterze.

Pseudonimowy trader HornHairs twierdzi , że struktura rynku na wykresie 12-godzinnym sugeruje, że nowy impuls jest prawdopodobny. Zauważa on, że każdy świeży spadek stanowi okazję do kupna.

„Wykres 12-godzinny potwierdził przełamanie struktury rynku do góry – dipy są na razie do kupienia” – napisał na Twitterze na początku środy.

W momencie pisania tego tekstu cena Bitcoina wynosiła około 42,528 USD, co oznacza wzrost o 1,1% w ciągu ostatnich 24 godzin.