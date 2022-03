Bitcoin przebił się ponad kluczowe poziomy oporu, osiągając maksima ostatnio widziane w lutym, a wzrostowi temu sprzyjały różne czynniki makroekonomiczne.

W minionym tygodniu Bitcoin wzrósł o 10%, osiągając najwyższy poziom cenowy od 24 lutego, kiedy to na krótko przekroczył 45,000 USD.

W piątek para walutowa BTC/USD wzrosła o ponad 4% w ciągu dnia, osiągając maksima tuż powyżej poziomu 45,000 USD. Od tego czasu para wycofała się, ale w momencie pisania tego tekstu nadal utrzymuje się powyżej poziomu 44,700 USD.

Zwyżka kursu wiodącej kryptowaluty następuje po tygodniach wahań, a ulga, jaką przyniosły rajdy w ciągu ostatniego miesiąca, została złagodzona przez nastroje związane z wyłączeniem ryzyka wywołane wojną rosyjsko-ukraińską i wpływem rosnącej inflacji na akcje.

Jednak według analityka GlobalBlock, Marcusa Sotiriou, w tym tygodniu trend zwyżkowy został wzmocniony przez szum wokół nowej akumulacji akcji przez założyciela i dyrektora generalnego Terra Labs, Do Kwona.

Kwon, który ostatnio postawił dwa zakłady o wartości 11 milionów dolarów na to, że cena Terra (LUNA) będzie wyższa niż 90 USD do marca przyszłego roku, ogłosił "plan akumulacji Bitcoinów o wartości 3 miliardów dolarów".

do kwon: announces plans to acquire $3 billion dollars worth of #bitcoin in the immediate term

bitcoin magazine: 🦗🦗🦗

— udiverse🔺 (@udiWertheimer) March 19, 2022