Bitcoin osiągnął poziom cenowy 45 000 dolarów po raz ostatni 18 maja

Cena Bitcoina wzrosła w ciągu weekendu powyżej poziomów 40 000 i 43 000 USD. Kryptowaluta osiągnęła szczyty 45 364 USD na amerykańskiej giełdzie kryptowalut Coinbase, a na CoinGecko 45 157,58 USD. Skok ten oznaczał, że notowania BTC osiągnęły najwyższy poziom od 18 maja.

Chociaż w ciągu ostatnich 24 godzin para BTC/USD skorygowała się o 2,9%, spadając do 43 556 USD, wydaje się, że byki mają ruch cenowy pod kontrolą, a nowe wybicie powyżej bezpośredniego poziomu oporu około 44 972 USD może spowodować, że osiągnięte zostaną nowe wielomiesięczne maksima.

Wzrost do ponad 45 000 USD pojawił się w momencie, gdy byki otrząsnęły się po negatywnych nastrojach związanych z kontrowersyjnymi poprawkami “last minute” do budżetu infrastrukturalnego o wartości 1,2 biliona dolarów, których celem jest uzyskanie ponad 28 miliardów dolarów z opodatkowania walut cyfrowych. Dyskusję na temat wyprzedaży nasilił raport sugerujący, że Biały Dom opowiada się za jedną z poprawek biorących na cel kryptowaluty oparte o dowód stawki.

Senatowi nie udało jednak się osiągnąć kompromisu w sprawie propozycji i niedzielne rozmowy utknęły w martwym punkcie.

Sunday night infrastructure bill update:

The Senate has voted 68-29 to end debate. We wanted a vote on the Wyden amendment first, or on a Wyden-Warner compromise, but no luck.

The Senate has to wait until Tuesday to do a final vote. They might still amend the bill before then. https://t.co/VFrmnZqOPQ

— Jake Chervinsky (@jchervinsky) August 9, 2021