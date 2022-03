W zeszły czwartek po wiadomości, że Rosja najechała na Ukrainę, napisałem artykuł oceniający możliwości hedgingowe Bitcoina w czasie kryzysu. Podczas gdy złoto dobrze trzymało się swojej strony, przebijając 17-miesięczny szczyt, Bitcoin zawiódł zespół i spadł o 7%.

Entuzjaści złota kpili z miłośników kryptowalut, ponieważ Bitcoin najwyraźniej zaprzepaścił swoją doskonałą okazję, sprawiając, że długo podtrzymywany argument, że jest on suwerennym zabezpieczeniem okazał się jedynie pobożnym życzeniem. Bitcoin był handlowany na poziomie około 37,400 USD, podczas gdy złoto było na poziomie około 1920 USD.

Bitcoin odżywa

Jednak w kryptowalutach nigdy nie ma nudnego momentu, a rzeczy zmieniły się dramatycznie od tego czasu. Bitcoin wzrósł o 17% od tych najniższych poziomów, handlując na poziomie około 44,000 USD. Złoto natomiast notowane jest na podobnych poziomach jak poprzednio 1,920 USD.

Ciekawie jest powrócić do mojej analizy z czwartku w świetle ostatnich ruchów złota i Bitcoina oraz nawałnicy sankcji gospodarczych, które zostały nałożone na Rosję. W zeszłym tygodniu, po ogłoszeniu rosyjskiej inwazji, doszedłem do wniosku, że 7% spadek Bitcoina udowodnił, że kryptowaluta nie osiągnęła jeszcze statusu aktywa przechowującego wartość. Zamiast tego twierdziłem, że czerwona świeca dowodzi, iż inwestorzy porzucili ją na rzecz bezpiecznych aktywów, takich jak gotówka i złoto, w obliczu zmienności na rynku. W kryzysach korelacje sięgają 1 i następuje ucieczka do jakości. Ludzie pozbywali się ekspozycji na kryptowaluty, gdy świat oszalał – podobnie jak to miało miejsce w marcu 2020 roku gdy pandemia COVID-19 zapukała do naszych drzwi.

Zatem, czy ten wniosek wymaga rewizji?

Cóż, tak i nie. Nadal nie da się ukryć, że w bezpośrednim następstwie inwazji Bitcoin gwałtownie spadł, podczas gdy aktywo "zabezpieczające", które stara się zastąpić – złoto – trzymało się mocno, wspinając się na 17-miesięczny szczyt. Jednak skala odbicia kryptowalut była tak duża, że musimy sięgnąć głębiej i ponownie przeanalizować sytuację.

Sankcje gospodarcze i współczesny system fiat

Kluczowym wydarzeniem od czasu zeszłotygodniowej analizy była nawałnica sankcji przeciwko Rosji. Przestrzeń powietrzna jest zamknięta dla rosyjskich samolotów, rosyjskie banki zostały wykluczone z sieci SWIFT, a możliwość korzystania przez Moskwę z jej zasobów wojennych w postaci rezerw walutowych o wartości 630 miliardów dolarów została ograniczona. Ten ostatni punkt dotyczący rezerw zagranicznych jest szczególnie przekonujący przy ocenie ruchów cenowych Bitcoina. USA, Wielka Brytania, UE i Kanada zgodziły się "uniemożliwić rosyjskiemu bankowi centralnemu rozmieszczenie swoich rezerw międzynarodowych w sposób, który osłabia wpływ naszych sankcji".

Pamiętajmy, że w nowoczesnym systemie finansowym pieniądz fiat jest w rzeczywistości czymś, co jest nam należne, a nie czymś materialnym, co faktycznie posiadamy. Tak więc, podczas gdy gotówka, którą trzymasz na swoim koncie bankowym jest uważana za coś, co "posiadasz", w rzeczywistości jest Ci ona należna od Twojego banku, którą odbierasz po wypłacie z bankomatu lub przelaniu na inne konto (w tym momencie odbiorca przelewu będzie "winien" zobowiązania banku).

To, co widzimy teraz na rynkach, to fakt, że te aktywa, biorąc pod uwagę, że Rosja nie do końca je "posiada", mogą zostać odcięte. Putin przekonał się na własnej skórze, że te 630 mld dolarów rezerw zagranicznych nie jest tak płynne, jak mu się wydawało.

Alternatywy

Oczywiście, istnieją alternatywy dla walut fiat. Gdyby rezerwy Rosji o wartości 630 miliardów dolarów były przechowywane w kruszcu, nie byłoby takich ograniczeń. Złoto zamknięte w rosyjskim skarbcu nie jest niczyją własnością, gdyż Rosja po prostu je "posiada", w każdym znaczeniu tego słowa. Jak obywatele Kanady mogli sobie ostatnio uświadomić po zamrożeniu kont bankowych protestantów, fiat nie zawsze może zagwarantować ten dostęp.

Oczywiście, w ostatniej dekadzie byliśmy świadkami pojawienia się innego aktywa, które oferuje tę jakość – Bitcoin. Trzymanie kluczy prywatnych jest tak samo dobre jak chowanie złota pod łóżkiem (i znacznie łatwiejsze). Jednak, jak zauważył Joe Weisenthal z Bloomberga w swoim porannym biuletynie, nie do pomyślenia jest, aby Rosja posiadała znaczące rezerwy w Bitcoinie, biorąc pod uwagę wielkość rynku. Podczas gdy kapitalizacja rynkowa złota oscyluje wokół 12 bilionów dolarów, kapitalizacja rynkowa Bitcoina wynosi zaledwie 826 miliardów dolarów (ze skłonnością czasami do zanurzania się znacznie niżej). Tak więc nie jest wykonalne dla rządów, aby trzymać duże ilości Bitcoina przy obecnym kapitale rynkowym (630 miliardów dolarów rezerw zagranicznych Rosji wyniosłoby trzy czwarte podaży Bitcoina).

Inne implikacje

W związku z tym, dopóki Bitcoin nie dojrzeje i nie rozwinie się do bardziej wzniosłych poziomów, nie może zaoferować tego, co złoto może teraz. Rzeczywiście, wielu analityków często wskazuje na kapitalizację rynkową złota w ekstrapolacji potencjału wzrostu Bitcoina, i z pewnością stanowi to przekonujący punkt odniesienia. Ale na razie wszyscy inwestorzy nie są tak wielcy jak państwo rosyjskie, a Bitcoin wciąż może mieć wartość. Ruchy rosyjskiego rubla w ciągu ostatnich kilku dni wyraźnie to pokazują. Tracąc 20% swojej wartości w stosunku do dolara amerykańskiego, rosyjscy obywatele widzieli, jak ich wartość netto uległa realnemu rozpadowi.

Źródło: XE.com

Oczywiście, gdyby mieli Bitcoina, mogliby uciec przed osłabieniem waluty fiat. Może więc sprawdźmy wolumen na giełdach BTC-Rubel? Ach tak, wczoraj osiągnęliśmy 9-miesięczny szczyt, ponieważ Rosjanie uciekali na giełdy, obawiając się dalszych sankcji i osłabienia rubla.

Źródło: Kaiko

Nie jest to pierwszy przypadek (hiper)inflacji, który widzieliśmy (zapytaj Wenezuelę lub Zimbabwe), ani pierwszy przypadek obywateli obawiających się o swoje oszczędności (witaj Grecjo i Cyprze) i podkreśla to, jak potężny Bitcoin może być jako klasa aktywów, jeśli nadal będzie rosnąć i kiedyś się ustabilizuje. Więc sposób, w jaki patrzę na miniony tydzień zachwycającej akcji cenowej jest następujący: Bitcoin nie jest teraz renomowanym magazynem wartości, ale widzimy wszystkie właściwe znaki, że się do niego zbliża, a to dało nam przebłysk mocy, którą może utrzymać.

Przełomowy moment

To, co dzieje się w tej chwili, jest przełomowym momentem w historii, w którym wcześniej autonomiczne banki centralne nie mają już kontroli nad aktywami, które normalnie wykorzystują do prowadzenia operacji finansowych. W tym momencie Bitcoin jest wciąż maluchem, który uczy się chodzić, jeśli chodzi o jego rozwój i wymaganą infrastrukturę (jak również wspomnianą wyżej kapitalizację rynkową), więc krajowi takiemu jak Rosja trudno byłoby obejść sankcje za pomocą kryptowaluty. Wyzwanie spotęgowałaby również przejrzysta natura blockchain – kluczowy argument wykorzystywany przez entuzjastów kryptowalut w walce z myślą, że kryptowaluty mogą stać się narzędziem złej woli państwa.

Może to jednak nie być zbyt odległe. W rzeczywistości mamy już prominentny przykład państwa skaczącego do magicznych pieniędzy internetowych w celu obejścia sankcji, jeśli nie na skalę tego, co byłoby konieczne dla Rosji w walce z połową światowych restrykcji: Iran.

Taktyka Iranu w zakresie kryptowalut

Taktyka Iranu w zakresie kryptowalutTaktyka Iranu w zakresie kryptowalutŚrodkowo-wschodni kraj stoi w obliczu surowych sankcji ze strony USA. Rozwiązaniem Iranu jest jednak przekształcenie energii, której nie potrzebuje (Iran ma obfitość paliw kopalnych) w gotówkę poprzez zakup Bitcoinów od górników (którzy używają paliw kopalnych w ich wydobyciu). Następnie BTC mogą być używane do zakupu czegokolwiek zechcą, w tym importu. A USA nie może nic z tym zrobić. Rosja, ze swojej strony, jest trzecim największym wydobywcą kryptowalut na świecie (średni miesięczny udział hashrate 11% na dzień 21 lipca, według University of Cambridge). Aby jeszcze bardziej zamieszać, Putin wydawał się złagodzić swoje stanowisko w sprawie kryptowalut, gdy rosyjski bank centralny zaproponował zakaz dla branży: "Oczywiście, mamy również pewne przewagi konkurencyjne, szczególnie w tak zwanym górnictwie, mam na myśli nadwyżkę energii elektrycznej i dobrze wyszkolony personel dostępny w kraju". Hmm.

Cambridge Bitcoin Electricity Index, z Rosją trzecią co do wielkości kopalnią kryptowalut na świecie.

Podsumowując, łatwo jest dostrzec drogę w kierunku magazynu wartości dla Bitcoina, nawet jeśli ten tydzień pokazał, że choć się do niego zbliża, nie osiągnął jeszcze statusu bezpiecznej przystani. Jednakże Satoshi wypuścił dżina z butelki, kiedy wymyślił blockchain w 2009 roku, a napięcia geopolityczne w tym coraz bardziej podzielonym i chaotycznym świecie (nie wspominając o koronawirusie i wszystkich mandatach szczepionkowych i innych konsekwencjach zrodzonych z pandemii) rzuciły się w oczy wszelkiego rodzaju implikacje i potencjalne przypadki użycia dla Bitcoina.

Kryptowaluty mogą być dobre!

Według firmy Elliptic zajmującej się analizą blockchain, ukraińskie portfele kryptowalutowe w chwili pisania tego tekstu otrzymały 31,7 miliona dolarów w darowiznach. Obecnie przyjmują one również darowizny w Polkadot, a obsługa kolejnych kryptowalut ma być dodana wkrótce.

Możemy debatować, czy konsekwencje są dobre czy złe (i jak większość rzeczy na skalę Bitcoina, istnieje wybór obu), ale jedną rzeczą, która staje się coraz bardziej oczywista, jest fundamentalna wartość i niezliczone przypadki użycia, które oferuje alternatywa dla fiat.

Tak, są zalety i wady, ale jeśli chodzi o cenę, jeśli w miarę powiększyć, Bitcoin ma tylko jeden historyczny kierunek – w górę. I z tym, w jaki sposób świat zmierza, z pewnością nie widzę wielu powodów, że przyszłość będzie inna.