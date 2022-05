Bitcoin spada poniżej 32,000 USD – oto dalsze perspektywy

Bitcoin spadł w poniedziałek poniżej 32,000 USD i jest niebezpiecznie blisko przełamania progu 32,500 USD w obliczu dużej wyprzedaży kryptowalut i akcji.

Z wartością BTC/USD spadającą o ponad 7% w ciągu ostatnich 24 godzin, byki spoglądają na poziomy cenowe widziane w lipcu 2021 roku, a dane on-chain sugerują więcej trudności.

W miarę jak kryptowaluty są wyprzedawane wraz z akcjami, coraz większa ilość BTC przynosi straty. Według platformy analitycznej on-chain Glassnode, niestabilny spadek kursu poniżej 33,000 USD spowodował, że dodatkowe 10% podaży Bitcoina znalazło się w czerwonej strefie.

W zeszłym tygodniu Glassnode zwrócił uwagę na to, że spadek ceny do poziomu 33,000 USD może doprowadzić do tego, że więcej osób, zwłaszcza inwestorów krótkoterminowych, nie będzie w stanie osiągnąć zysku.

Bitcoin znajdował się wtedy w okolicach 38,000 USD, ale spadki obserwowane w ciągu ostatnich kilku dni najwyraźniej wystraszyły dużą część grupy posiadaczy krótkoterminowych, nawet gdy akcje wyprzedawały się, widząc, że szerszy rynek zorientowany na ryzyko jest bardziej niebezpieczny.

„Bitcoinowe byki pozostają w tym tygodniu pod presją, ponieważ ceny spadają z powrotem do 33,8000 USD, a rentowność sieci spada o ~10%. Słabość pojawiła się w przepływach produktów ETF, zmniejszeniu podaży stablecoinów oraz wśród inwestorów, którzy pilnie chcą wpłacać monety na giełdy, co w dużej mierze jest reakcją na spadek zmienności” – napisała firma w swoim cotygodniowym biuletynie .

Bitcoin znajduje się obecnie ponad 53% od swojego listopadowego maksimum powyżej 69,000 USD. Według Glassnode, obecny spadek może być jeszcze bardziej bolesny, jeśli porówna się go z poprzednimi rynkami niedźwiedzia.

Po pierwsze, spadek obserwowany w lipcu 2021 roku doprowadził BTC do poziomu, który był o 54,2% niższy od jego ATH. Rynki niedźwiedzia, które miały miejsce w 2015, 2018 i marcu 2020 roku były jeszcze bardziej bolesne, a kapitulacja spowodowała, że Bitcoin spadł o 77,2% i 85,5% w stosunku do swoich ówczesnych maksimów.

Rentowność sieci spadła do około 60%, a ostatni spadek ceny BTC doprowadził flagową kryptowalutę do „progu bólu” podobnego do poprzednich rynków niedźwiedzia. Poziomy rentowności są również podobne do tych odnotowanych na rynkach niedźwiedzia w latach 2018 i 2019-20.

„Należy jednak zauważyć, że oba przypadki miały miejsce przed finalnym wydarzeniem związanym z wypłukiwaniem kapitulacji” – dodali w raporcie analitycy firmy.

Inwestor i analityk rynku kryptowalutowego HornHairs uważa, że dno jeszcze nie nastąpiło i że prawdopodobne jest wystąpienie większego kryzysu.

„Patrząc na średni czas od maksimów cyklu do minimów cyklu, a także średni czas, w którym minima cyklu występują przed kolejnym przepołowieniem, wrzesień-listopad tego roku byłby najbardziej historycznie podobny do poprzednich cykli pod względem zakresu czasowego dla formowania się dna”.

Wykres przedstawiający historyczny ruch kursu BTC. Źródło: HornHairs na Twitterze .

Według Michaela van de Poppe, pełnoetatowego tradera i czołowego analityka kryptowalut, inwestorzy mogą chcieć obserwować obecne poziomy cenowe dla BTC. Jego zdaniem, obszar ten może zapewnić „grę na odbicie”.

#Bitcoin at this level should be interesting to keep an eye on.

Didn't bounce towards $37.5K, but has been taking all the liquidity beneath the lows of 2022 and that should be a bounce play. pic.twitter.com/GMsToZTZMN

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 9, 2022