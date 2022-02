Cena Bitcoina przebiła się ponad kluczową barierę i osiągnęła w środę poziom 45,201 USD, po czym wycofała się wraz ze spadkiem na szerszym rynku we wczesnych transakcjach po otwarciu rynków w USA.

Spadek obserwowany wcześniej przybrał na sile, gdy inwestorzy przetrawili świeże dane dotyczące inflacji w USA, która wyniosła 7,5% wobec oczekiwanych 7,3% w ujęciu rocznym. Ryzykowne aktywa, takie jak kryptowaluty i akcje, zareagowały niżej, a wszystkie oczy zwrócone są teraz na podwyżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną zaplanowaną na marzec.

S&P 500 spadł o 0,23%, a Nasdaq o 0,18%, podczas gdy Dow Jones Industrial Average utrzymywał się tuż nad płaską linią.

Trader kryptowalutowy i analityk Michael van de Poppe zauważył:

"Wyniki wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) dla USA pojawiają się na poziomie 7,5% rok do roku, a oczekiwania wynosiły 7,3%. $DXY szybuje w górę, a aktywa podwyższonego takie jak akcje i Bitcoi spadają w dół. Istnieje prawdopodobieństwo, że FED rozpocznie podwyżki stóp w marcu".

Trader kryptowalutowy Cantering Clark twierdzi, że spadek Bitcoina z dziennych maksimów przywrócił go do właściwego zakresu. Sugeruje on, że kryptowaluta wznowi swój niedawny impet wzrostowy, jeśli osunięcia w akcjach również ujrzą minimum. Według niego, kluczem jest utrzymanie się BTC powyżej 43,000 USD.

And back in range.. If the low in the indices are in and 43k holds for BTC I expect us to just resume upward.

If either of those pieces of criteria change I expect we see 41.5 down to 39 for the next area of support. pic.twitter.com/XQmpFgIGs1

— Cantering Clark (@CanteringClark) February 10, 2022