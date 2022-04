Poniedziałki są ciężkie w każdym przypadku. Dla inwestorów Bitcoina jest to jednak szczególnie trudny poniedziałek. Kryptowaluta gwałtownie spadła w dół, testując wsparcie na poziomie 40,000 USD, po tym jak niecałe 24 godziny temu notowana była na poziomie 43,000 USD.

Osobiście, mieszkając w strefie czasowej GMT -6, przespałem większość tego szaleństwa, jak pokazuje powyższy wykres. Obudzić się i zobaczyć te czerwone świece na ekranie to coś, co na dobre i na złe jest częścią Bitcoinowego rollercoastera.

Upłynnienia

Z pozytywnej strony, wydaje się, że to cofnięcie jest spowodowane przez przelewarowane długi, z kaskadowymi likwidacjami, które wypłukują prześwietlonych. W rzeczywistości, w ciągu trzydziestu minut, około 5-5:30 rano czasu EST, nastąpiło około 30 milionów dolarów w długich pozycjach na Bitcoinie (jakimś cudem było też pół miliona krótkich pozycji – to wręcz imponujące). Cena (żółta linia na poniższym wykresie) spadła z 42,200 USD do 41,300 USD w krótkim czasie, ponieważ upłynnianie przebiegało w sposób szalony, co obrazuje zielony pasek na poniższym wykresie.

W ciągu 24 godzin na wszystkich giełdach upłynniono 114 milionów dolarów na samym tylko Bitcoinie. Jeśli rozszerzymy tę liczbę na wszystkie kryptowaluty, wyniesie ona 384 miliony dolarów. Wartość upłynnień ETH nie odbiega od Bitcoina i wynosi 99 milionów dolarów w ciągu ostatnich 24 godzin. Na trzecim miejscu znajduje się Luna z 13 milionami dolarów, Solana z 10 milionami dolarów i Dogecoin z 7,6 milionami dolarów.

Co to oznacza?

Nie sądzę, aby było to coś, czym należy się nadmiernie przejmować. Patrząc na dane on-chain, są one nadal bardzo pozytywne, a długoletni posiadacze gromadzą środki. Ilość Bitcoinów, która nie zmieniła się od ponad roku, jest na drugim najwyższym poziomie w historii i wynosi 12 milionów sztuk. W rzeczywistości, jedyny raz, kiedy była tak wysoka, wystąpiła we wrześniu 2020 roku, tuż przed parabolicznym wzrostem Bitcoina z 10,000 USD do 61,000 USD w ciągu sześciu miesięcy.

Długoterminowi hodlerzy gromadzący monety z dyskontem od hodlerów krótkoterminowych nie mają powodów do paniki, zwłaszcza gdy nie ma znaczących zmian w przepływach netto na giełdy.

Dominacja Bitcoina

Powiedzenie „zawsze może być gorzej” zwykle jest prawdziwe. Chyba, że jesteś inwestorem altcoinów, gdy na rynkach kryptowalut panuje kryzys. Ponieważ, jak to zwykle bywa, gdy Bitcoin jest w złym nastroju, altcoiny mają się znacznie gorzej, o czym świadczy poniższy 5-dniowy wykres dominacji Bitcoina z TradingView.

Podczas gdy alty odbiły nieco w ciągu ostatnich kilku godzin, wiele z nich nadal znajduje się o wiele dalej niż Bitcoin.

Konkluzja

Podsumowując, wskaźniki on-chain pozostają bycze, co sugeruje, że jest to tylko wypłukiwanie dźwigni, które widzimy od czasu do czasu. Hodlerzy zebrali trochę monet z dyskontem od traderów, które zostały masowo upłynnione. W tej chwili nie ma powodu, aby sądzić, że doszło do przełamania krytycznego wsparcia lub że struktura rynku uległa zasadniczej zmianie.

Nie przestawaj hodlować, i się zrelaksuj – nie sądzę, aby to był jeden z tych naprawdę złych dni.