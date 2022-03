Cena Bitcoina skoczyła o 8%, wzrastając z około 39,000 USD do ponad 42,200 USD, podczas gdy monety prywatności również imponująco umocniły swoją pozycję przed wydaniem rozporządzenia wykonawczego przez Bidena.

Na początku środy cena Bitcoina wzrosła do poziomu ponad 42,000 USD, co spowodowało milionowe transakcje krótkiej sprzedaży. Wszystko to wydarzyło się w kontekście wzrostu na szerszym rynku kryptowalut, gdzie altcoiny, na czele z monetami prywatności, wzięły przykład z flagowej kryptowaluty, odnotowując imponujące zyski.

Rajd BTC powyżej 42 tys. dolarów nastąpił po tym, jak wyciekła informacja o szczegółach oczekiwanego przez wielu rozporządzenia prezydenta USA Joe Bidena w sprawie kryptowalut.

Arkusz informacyjny dotyczący rozporządzenia, zawarty w ujawnionym komunikacie wskazuje na "pierwsze w historii całościowe podejście rządowe do kwestii ryzyka i wykorzystania potencjalnych korzyści związanych z aktywami cyfrowymi i technologiami leżącymi u ich podstaw".

Poza ochroną konsumentów i ograniczeniem nielegalnego finansowania, rozporządzenie ma na celu promowanie USA jako lidera technologicznego i przedstawia plany dotyczące waluty cyfrowej banku centralnego (CBDC).

Szczegóły nakazu wykonawczego wydają się być zgodne z oświadczeniem sekretarz Janet Yellen (szybko usuniętym ze strony internetowej ministerstwa skarbu), która najwyraźniej pochwaliła rozporządzenie wykonawcze jako narzędzie, które "wspiera odpowiedzialną innowację".

Bitcoin rośnie o 8% wraz ze zwyżką monet prywatności

Chociaż oficjalne szczegóły rozporządzenia wykonawczego nie zostały jeszcze podane do wiadomości publicznej, rynek kryptowalut zareagował pozytywnie na wyciek informacji.

Monety prywatności, takie jak Zcash (ZEC) i Monero (XMR), zanotowały dwucyfrowy wzrost przed tą wiadomością, przy czym Monero skoczyło o prawie 30% w ciągu 24 godzin, a Zcash o 20%.

Bitcoin skoczył z poziomu poniżej 39.000 USD we wczesnych transakcjach do poziomu powyżej 42.000 USD. Benchmarkowa kryptowaluta jest obecnie notowana w okolicach 42.220 USD, co oznacza wzrost o około 8,2% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Chociaż BTC znajduje się powyżej kluczowego wsparcia na poziomie 40 tys. dolarów, pseudonimowy analityk kryptowalutowy il Capo twierdzi, że niedźwiedzia struktura pozostaje nienaruszona. Prognozuje on sztywną barierę w pobliżu 45,000 USD – 46,000 USD.

$BTC Despite this bounce above 40k, price is still ranging between 33k and 45k. Bearish structure intact. Main resistance: 45k-46k

Main target: 21k-23k pic.twitter.com/mRGeiPncMj — il Capo Of Crypto (@CryptoCapo_) March 9, 2022

Ethereum (ETH) również wzrasta o 7% po przekroczeniu poziomu 2,760 USD, a Terra (LUNA) o 26% w ciągu 24 godzin i nadal wyprzedza wszystkie 10 największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej.

Na całym rynku kryptowalut łączna kapitalizacja wzrosła o 6,3% do 1,93 bln USD.