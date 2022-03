Bitcoin zwyżkuje powyżej 47,500 USD: co napędza jego wzrost?

Bitcoin, największa na świecie kryptowaluta, wraz z innymi głównymi altcoinami, rozpoczął tydzień na fali wznoszącej po krwawej łaźni, w której większość kryptowalut spadła poniżej oczekiwanych poziomów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 2022 roku.

Wczoraj BTC osiągnął nowy trzymiesięczny szczyt po osiągnięciu poziomu 47,765 USD, po czym cofnął się do 47,506,06 USD w momencie pisania tego artykułu.

Ten artykuł skupia się na czynnikach, które stoją za obecnym wzrostem ceny Bitcoina.

Czynniki stojące za obecnym rajdem BTC

Istnieją dwa główne czynniki, które przypisuje się obecnemu wzrostowi ceny Bitcoina (BTC), który spowodował, że kryptowaluta utrzymuje się powyżej 47,000 USD i powraca do poziomu przekraczającego 50,000 USD.

Czynniki te obejmują zwiększoną liczbę osób zajmujących się krótką sprzedażą oraz wzrost liczby adresów wielorybów BTC.

Inwestorzy krótkoterminowi

Znany analityk kryptowalutowy Glassnode zbadał przyczyny tego wzrostu. W nagraniu wideo analityk stwierdził, że za obecny trend odpowiedzialni są Ci, którzy stawiają na przedłużający się spadek ceny Bitcoina.

Poza tym, kiedy rynek doświadcza gwałtownych wzrostów, dochodzi również do likwidacji krótkich pozycji.

Analityk powiedział:

''Mogą oni obserwować, jak cena nieustannie spada. W końcu nabierają na tyle pewności siebie, że mówią: "Wiesz co? Mam już dość bycia ograniczanym z mojej długiej pozycji. Zamierzam wejść w krótką pozycję". Udało im się to dokładnie na samym dole, co jest imponujące, ale potem zostali wypchnięci w przeciwnym kierunku i trend zaczyna się zmieniać".

Obecny trend wzrostowy Bitcoina rozpoczął się 24 lutego 2022 roku, po tym jak "krótkie" likwidacje zaczęły nabierać rozpędu. W tym czasie BTC był notowany na poziomie około 37,000 USD.

Zdaniem analityka, choć za wzrostem kursu odpowiadają "inwestorzy krótkoterminowi", to muszą oni mieć organiczny popyt.

Wzrost liczby adresów wielorybów BTC

Innym czynnikiem obecnego wzrostu jest rosnąca liczba adresów wielorybów BTC.

Glassnode twierdzi, że nastąpił ogromny wzrost ogólnego salda akumulacji, co pokazuje, że coraz więcej osób gromadzi monety. Na podstawie wzrostu liczby adresów możemy również stwierdzić, że istnieje prawdziwy popyt organiczny.