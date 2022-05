Bitech Technologies Corporation, międzynarodowy dostawca rozwiązań technologicznych, planuje rozszerzyć swoją działalność, aby skupić się na wprowadzeniu Tesdison, samoładującej się i opatentowanej technologii, która zapewnia skuteczne rozwiązanie w zakresie zielonej energii dla górnictwa kryptowalutowego, dowiedział się CoinJournal z komunikatu prasowego.

Firma ma na celu dostarczenie pakietu rozwiązań z zakresu zielonej energii, koncentrując się na wydobyciu kryptowalut i centrach danych. Firma ogłosiła również zmianę nazwy korporacyjnej na Bitech Technologies Corporation, co jest częścią planu ekspansji.

Wydajność energetyczna do 99%

Tesdison, którego nazwa jest połączeniem słów Tesla i Edison, to wysoce wydajny system generowania i ładowania energii elektrycznej. Oczekuje się, że opatentowana w USA technologia będzie służyć jako skuteczne rozwiązanie w zakresie oszczędzania energii z wydajnością energetyczną sięgającą 99%.

Zastąpi ona drogie układy ASIC z których obecnie korzystają górnicy. Technologia ta pozwoli także zmniejszyć ogromne rachunki za energię elektryczną.

Technologia Tesdison, która będzie stosowana w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Unii Europejskiej, Japonii, Korei Południowej i wielu innych krajach na całym świecie, będzie miała następujące zalety:

Praca poza siecią bez podłączenia do sieci;

Modułowe, skalowalne magazynowanie i wytwarzanie energii;

Brak limitu rozładowania;

Nieprzerwane i stałe dostawy energii elektrycznej o dowolnym napięciu;

Generowanie do 100% pierwotnej produkcji energii;

Ciągłe dostarczanie energii odnawialnej.

Nieskończona skalowalność

Dzięki nieograniczonej skalowalności, technologia Tesdison może sprostać różnym wymaganiom i potrzebom klientów. Wśród jej przewidywanych korzyści ekologicznych znajdują się:

Brak problemów z paliwem lub dostawami;

Niski koszt konserwacji przy mniejszym zużyciu mechanicznym;

Brak niebezpiecznych produktów ubocznych i odpadów;

Brak konieczności działania w pobliżu zasobów i źródeł zaopatrzenia;

Współpraca z wieloma producentami i dostawcami akumulatorów;

Skalowalność dzięki dostosowanej budowie mniejszych obiektów.

Firma będzie podchodzić do swojej strategicznej ekspansji poprzez współpracę z wiodącymi wydobywcami kryptowalut, aby generować większe przychody w celu szybkiego uzyskania znacznego udziału w rynku.

Dr Benjamin Tran, dyrektor generalny Bitech Technologies, skomentował:

„Obecnie jesteśmy gotowi wprowadzić tę przełomową technologię do sektora wydobycia kryptowalut, w którym aktywa cyfrowe stały się nowym sposobem na życie. Szukamy globalnej współpracy z kompetentnymi partnerami biznesowymi, aby przejąć to, co naszym zdaniem jest bardzo dużym i rozwijającym się rynkiem przynoszącym ogromne korzyści wszystkim zaangażowanym stronom”.