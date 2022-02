Bitger zwyżkuje o 46% w ciągu doby: oto gdzie kupić BRISE

Bitgert reklamuje się jako organizacja zajmująca się inżynierią kryptowalut, która opracowała najszybszy blockchain o prędkości 100,000 TPS (transakcji na sekundę) i prawie zerowej opłacie transakcyjnej. Moneta gwałtownie rośnie na wieść o wejściu na giełdę KuCoin.

Ten artykuł zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o Bitgert, w tym, czy warto go kupić oraz gdzie można tego dokonać.

Ponieważ BRISE jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić BRISE za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić BRISE już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy Binance, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do SushiSwap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym BRISE.

Ekosystem Bitgert obejmuje projekty obejmujące DeFi, NFT, Web3 i inne. Sieć posiada portfel obsługiwany przez BRC20/ERC20/BEP20 na Android i iOS. Natywny token BRISE działa na Binance Smart Chain.

Mówi się, że Bitgert dostarczył ponad cztery wspaniałe nowe produkty w ciągu 200 dni od uruchomienia. Są to portfel BRISE dla tokenów BEP20/ERC20, wymiana BRISE na tokeny BEP20, audyty BRISE z obsługą tablicy liderów oraz stakowanie BRISE.

Obecnie trwają prace nad giełdą. W obiegu znajduje się 420,000,000,000,000 tokenów. Podaż jest ograniczona do 1000,000,000,000,000.

Nic nie zastąpi przeprowadzenia własnych badań. Każda decyzja inwestycyjna, którą podejmiesz, powinna być oparta na Twojej wiedzy o rynku, nastawieniu do ryzyka oraz cechach i rozpiętości Twojego portfela. Należy również wziąć pod uwagę jak odczułbyś utratę pieniędzy.

Tech News Leader jest byczo nastawiony do ceny BRISE. Podczas gdy jego obecna cena wynosi 0,00000062 USD, analityk przewiduje, że może wzrosnąć nawet do 0,00000122 USD w ciągu jednego roku, 0,00000362 USD w ciągu pięciu i 0,00002635 USD w ciągu dekady.

