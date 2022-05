Blockchain Terra wznawia działalność po krótkiej przerwie

Walidatorzy wstrzymali pracę blockchaina, aby zapobiec atakom na zarządzanie, gdy cena LUNA zmierzała w kierunku zera.

W czwartek walidatorzy Terra zatrzymali blockchain, aby zapobiec ewentualnym atakom na zarządzanie – poinformowano na koncie Terra na Twitterze.

Zgodnie z informacjami podanymi przez platformę, sieć została „oficjalnie zatrzymana na wysokości bloku 7603700”, a walidatorzy zdecydowali się na ten krok „w następstwie silnej inflacji $LUNA i znacznie zmniejszonego poziomu kosztów ataku”.

„Blockchain Terra wznowił produkcję bloków. Delegacje są teraz wyłączone, ponieważ łańcuch jest już aktywny dzięki nowemu scaleniu kodu. Walidatorów prosimy o sprawdzenie ogłoszeń na Discordzie w celu uzyskania najnowszych informacji o poprawkach” – zatweetowała firma Terraform Labs niedługo po wstrzymaniu.

