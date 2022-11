BlockFi bankrutuje, lecz jak do tego doszło?

Kolejny wielki gracz gryzie piach.

Podczas posunięcia, które absolutnie wszyscy widzieli, BlockFi złożył wniosek o upadłość w poniedziałek.

Zagrożony kredytodawca kryptowalut ujawnia, że ma ponad 100,000 wierzycieli i obwinia „znaczącą ekspozycję” na niewypłacalną giełdę FTX. Jest to kolejna ciemna plama w historii kryptowalut, na którą szybko zaczyna brakować miejsca.

BlockFi zawiesiło wypłaty w następstwie upadku FTX prawie trzy tygodnie temu. Jak wiedzą inwestorzy Celsiusa, Voyager Digital i tak wielu innych platform, to z reguły jest ostatnia kropla. Ciężko jest zdobyć zaufanie klientów, kiedy nie pozwala się im wypłacić pieniędzy.

I dlatego wniosek z tego tygodnia nie jest zaskoczeniem. BlockFi twierdziło, że ma nadzieję na odrodzenie. Firma ujawniła 257 milionów dolarów gotówki na koncie, co według niej wystarczy, aby przejść przez postępowanie upadłościowe, co pozwoli jej uniknąć finansowania przez dłużnika.

Nazwijcie mnie cynikiem, ale nie widzę sposobu, w jaki firma odzyska po tym swoją pozycję. Doradca BlockFi Mark Renzi twierdził, że BlockFi jest „dobrze pozycjonowany, aby iść naprzód, pomimo faktu, że 2022 był wyjątkowo strasznym rokiem dla branży kryptowalut”.

Hmmm. Jeśli to jest to, co jest dobrze pozycjonowane, to muszę ponownie podjąć zajęcia z języka angielskiego. Jak już powiedziałem, nie mogę wyobrazić sobie, jak klienci kiedykolwiek zaufają BlockFi z ich funduszami ponownie. Nie wspominając o tej wielkiej, rażącej dziurze w ich bilansie, a także o drobnej kwestii, że dosłownie złożyli wniosek o upadłość.

BlockFi pozywa również FTX, aby przejąć akcje Robinhooda, które jak twierdzi firma pożyczkowa, Sam Bankman-Fried zastawił jako zabezpieczenie pożyczek, z których teraz się nie wywiązał. Bankman-Fried kupił 7,6% akcji Robinhooda na początku tego roku.

Dodatkowe kłopoty prawne – poza złożeniem wniosku o upadłość, aby było jasne – po prostu podkreślają, jak bardzo ta cała sprawa jest niechlujna i kazirodcza. Jak pisałem, gdy analizowałem, co będzie dalej z kryptowalutami, Bankman-Fried miał udziały w wielu firmach, a proces rozplątywania tego gruzu nie będzie zabawny.

Wiele z tego wiąże się z upadkiem Luny na początku tego roku, co podobno miało miejsce, gdy siostrzana firma handlowa FTX, Alameda, miała wiele pożyczek do realizacji, po tym jak sama wpadła w wir zarazy. FTX wysłał aktywa klientów z giełdy, z obecnie nieistniejącym tokenem FTT zastawionym jako zabezpieczenie. Chodzi o ten sam token, który stworzył FTX.

BlockFi miało oczywiście swoje własne problemy. Zostali zmuszeni do podpisania umowy z FTX na 400 milionów dolarów pożyczki (mówiłem już – kazirodczy!), aby utrzymać otwarte drzwi. Umowa dała również FTX prawo do przejęcia BlockFi w dowolnym momencie do lipca 2023 roku.

Jak na ironię, to właśnie ten sam biały rycerz – Sam Bankman-Fried – wywołuje teraz najnowszą partię zakażenia, powiedziawszy, że jest to dokładnie to, co próbował przeciwdziałać za pomocą wszystkich swoich dofinansowań na początku tego roku. I tym razem BlockFi upadło.

2) also:

"I do feel like we have a responsibility to seriously consider stepping in, even if it is at a loss to ourselves, to stem contagion," he said. "Even if we weren't the ones who caused it, or weren't involved in it. I think that's what's healthy for the ecosystem…"

— SBF (@SBF_FTX) June 19, 2022