Branża GameFi jest gotowa na eksplozję w 2023 roku: Oto 12 najlepszych krypto tokenów GameFi, w które warto zainwestować już teraz

Rok 2023 może być rokiem, w którym GameFi naprawdę zacznie się rozwijać. Coraz więcej ekscytujących projektów GameFi dołącza do tej przestrzeni, ponieważ tradycyjna branża gier wydaje się wręcz skazana na nieodwracalne zmiany.

Najlepsze projekty GameFi zapewniają zintegrowane nagrody finansowe graczom z różnych gatunków. Dla każdego, kto chce zainwestować w gry blockchain na dłuższą metę, oto 12 najlepszych projektów, które ten sektor ma do zaoferowania:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Stepn (GMT)

Illuvium (ILV)

ApeCoin (APE)

Decentraland (MANA)

Axie Infinity (AXS)

Yield Guild Games (YGG

The Sandbox (SAND)

My Neighbour Alice (ALICE)

Game of Silks (SILKS)

Splinterlands (SPS)

1. Metacade (MCADE)

Co to jest MCADE?

Metacade będzie zawierać najszerszy wybór gier blockchain w Web3, ponieważ ten nowy projekt GameFi będzie domem dla wielu różnych gier typu „graj, aby zarobić”. W przeciwieństwie do tradycyjnych gier online, Metacade pozwala każdemu zdobywać nagrody w grze podczas zabawy i rywalizacji online.

W tej arkadzie metaverse dostępnych jest wiele różnych tytułów, łączących swobodną i konkurencyjną rozgrywkę. Jest to naprawdę wszechstronne doświadczenie GameFi. Oferując zaawansowane struktury motywacyjne i zawierając najnowsze trendy w grach typu blockchain, projekt te ma stać się centralnym punktem dla użytkowników Web3.

Funkcja Create2Earn Metacade nagrodzi twórców treści tokenami MCADE za ich wkład w społeczność. Może to obejmować publikowanie recenzji gier, udostępnianie wersji alfa i zasobów w grze oraz interakcję z postami innych członków.

Oprócz tego Metacade będzie reklamować wolne stanowiska pracy w niektórych z najgorętszych start-upów Web3. Pozwala to entuzjastom krypto na rozpoczęcie kariery w Web3, ponieważ funkcja Metacade – Work2Earn ma na celu rozszerzenie siły roboczej blockchain, co z czasem może pomóc podnieść ogólny poziom innowacyjności w tym sektorze.

Program Metacade – Metagrants został również specjalnie zaprojektowany, aby pomóc w rozwoju GameFi. Społeczność może głosować, aby zdecydować, które nowe gry blockchain są według nich najlepsze, zanim projekt zapewni finansowanie wygranemu zespołowi programistów. Dzięki temu najlepsze projekty GameFi mogą się rozwijać i trafiać na rynek.

Dlaczego warto rozważyć zakup MCADE?

Token MCADE właśnie został uruchomiony podczas swojej presale. Jak dotąd presale MCADE okazała się ogromnym sukcesem, ponieważ projekt ten zebrał kwotę $12.9m w ciągu 17 tygodni od rozpoczęcia tego wydarzenia.

Sukces MCADE w presale jest świadectwem jego atrakcyjnej oferty, ponieważ gracze blockchain na całym świecie mogą uzyskać dostęp do rozbudowanej platformy, która oferuje hojne nagrody w krypto. Gry Web3 zazwyczaj oferują tylko jedną opcję rozgrywki, ale Metacade dostarcza ich wiele.

Na razie cena MCADE to tylko $0.02 i jest on w końcowej fazie swojej presale przed notowaniem na giełdach. Eksperci przewidują znaczne zyski dla tego nowego tokena, ponieważ jego wyjątkowa oferta w Web3 może sprawić, że stanie się on jednym z najlepszych projektów GameFi w przestrzeni.

>>> Możesz wziąć udział w ostatnim etapie presale Metacade tutaj <<<

2. AltSignals (ASI)

Co to jest ASI?

AltSignals , choć nie jest on ściśle firmą GameFi, pozostaje obecnie jedną z najgorętszych inwestycji na rynku. Projekt ten obejmuje zarabianie na kryptowalutach podobnie jak inne platformy GameFi, ale podstawowa użyteczność AltSignals jest wyjątkowa.

Przede wszystkim AltSignals to internetowa społeczność handlowa, która udostępnia swoim członkom zyskowne sygnały kupna lub sprzedaży. Platforma ta udostępniła algorytmiczny wskaźnik handlowy o nazwie AltAlgo™ , który konsekwentnie osiąga 90% skuteczności. Teraz token ASI ma przynieść jeszcze więcej korzyści społeczności i doładować nowy zestaw narzędzi handlowych opartych na sztucznej inteligencji.

ActualizeAI jest zasilany przez sztuczną inteligencję, aby dostarczać bardzo dokładne sygnały transakcyjne. Ten zestaw narzędzi jest obecnie w fazie rozwoju i został specjalnie zaprojektowany w celu poprawy i tak już skutecznego wskaźnika AltAlgo™.

Nowa oferta AI firmy AltSignals łączy algorytmy uczenia maszynowego z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP). Dzięki temu ActualizeAI może natychmiast analizować rozległe i złożone zbiory danych przed dostarczeniem dokładnego sygnału kupna lub sprzedaży handlarzom krypto.

Dlaczego warto jest kupić ASI?

Token ASI zapewnia swoim wszystkim posiadaczom dostęp do ActualizeAI i AI Members Club. AI Members Club oferuje posiadaczom jeszcze więcej korzyści, w tym prawa do zarządzania, przywileje do testowania wersji beta oraz szansę na zdobycie zasobów cyfrowych poprzez uczestnictwo w różnych funkcjach.

Na razie ASI to zupełnie nowe wydanie. Ponieważ token ten jest jednym z tych, które stoją na czele rewolucji AI w blockchainie, z czasem może on stać się niezwykle cenny. Presale tokenów ASI to idealna okazja, aby się zaangażować w ten projekt, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby ten token ponownie osiągnął tak niskie poziomy cen.

>>> Możesz uczestniczyć w presale Altsignals tutaj <<<

3. STEPN (GMT)

Co to jest GMT?

STEPN to innowacyjny ekosystem typu move-to-earn, który umożliwia konsumentom zdobywanie nagród za ukończenie kroków na platformie StepN. Innowacyjny system nagród StepN nie wymaga żadnego wkładu pieniężnego od swoich użytkowników, a wystarczy tu tylko kilku sekund wysiłku, aby ukończyć każdy krok.

Rewolucyjny model motywacyjny STEPN wzbudził duże zainteresowanie, gdy token STEPN został po raz pierwszy wprowadzony na rynek w 2022 roku. Platforma ta przynosi użytkownikom nagrody finansowe w czasie rzeczywistym za coś, co robią każdego dnia.

Korzystając ze STEPN, użytkownicy mogą poruszać się szybciej i mniej podróżować niż w przypadku tradycyjnych systemów, co pozwala im maksymalizować zyski przy minimalnym wysiłku. StepN szybko staje się liderem w tej branży, zmieniając sposób „ graj, aby zarobić ” na blockchainie, by uwzględniał on nowe przypadki użycia społecznościowego.

Dlaczego warto jest kupić GMT?

GMT ma zaledwie rok, ale już odcisnął on znaczący ślad w Web3. Platforma STEPN to unikalna i innowacyjna modyfikacja popularnej mechaniki gier blockchain, która może sprawić, że stanie się on jednym z najlepszych projektów GameFi w przestrzeni krypto.

Po osiągnięciu rekordowego poziomu 4 USD podczas krypto zimy 2022 r., STEPN jest obecnie wyceniany na zaledwie 0,40 USD. Eksperci przewidują ponad 10-krotne zyski dla tego nowego tokena, ponieważ odzyskuje on swój poprzedni szczyt i dopiero wchodzi w odkrywanie swoich możliwych cen w nadchodzących latach.

4. Illuvium (ILV)

Co to jest ILV?

Illuvium, czyli ILV, to gra blockchain zbudowana na platformie Ethereum. Jest to świat fantasy osadzony w rozległym metaverse z otwartym światem, który pozwala graczom na swobodną eksplorację imponującego wirtualnego krajobrazu. Illuvium łączy fotorealistyczną grafikę z dogłębną fabułą, aby utrzymać zaangażowanie graczy, co czyni go jedną z najbardziej poszukiwanych gier GameFi.

Gracze mogą tu zbierać rzadkie stworzenia zwane Illuvialami, a także walczyć i handlować nimi na arenie Illuvial, aby zdobywać nagrody w postaci krypto. Tworząc gildie i sojusze, gracze mogą grać bezpośrednio z innymi graczami blockchain, co dodaje do gry element współpracy.

Illuvium pozwala również graczom na wymianę przedmiotów kolekcjonerskich jako niewymiennych tokenów (NFT), takich jak IlluviCrafts i IlluviShares. Dodatek technologii blockchain gwarantuje, że cała rozgrywka jest przejrzysta i bezpieczna – pozwalając graczom na natychmiastowe otrzymywanie nagród za zwycięstwa, które mają wrodzoną wartość finansową.

Dlaczego warto jest kupić ILV?

Illuvium został opisany jako prawdziwa gra AAA na blockchainie dzięki swojej zaawansowanej grafice i rozległej mapie otwartego świata. Gracze fantasy mogą cieszyć się tu ogromnym otwartym światem wypełnionym nowymi doświadczeniami, jednocześnie czerpiąc korzyści z technologii blockchain poprzez posiadanie przez gracza różnych elementów gry i nagród w postaci cyfrowej waluty.

Jako jeden z najlepszych projektów GameFi wydanych w ostatnich latach, postęp poczyniony przez zespół Illuvium był bardzo szybki. Token ILV wspiął się do swojego rekordowego poziomu prawie 2000 USD podczas hossy w 2021 r., a teraz znajduje się poniżej 100 USD. Może to być świetny punkt wyjścia dla tego jednego z najbardziej obiecujących tokenów GameFi w 2023 roku.

Z zaledwie 2,2 milionami tokenów ILV w obiegu, jest to jedna z najrzadszych kryptowalut GameFi w Web3. Ponieważ popyt na Illuvium stale rośnie, inwestorzy mogą być pewni, że ILV, waluta w grze, odzyska znaczną część swojej poprzedniej wartości z celem przekroczenia granicy 1000 USD.

5. ApeCoin (APE)

Co to jest APE?

ApeCoin (APE) to nowo wydany token reprezentujący APE Fundation. Chociaż nie jest to ściśle projekt GameFi, ApeCoin ma na celu zapoczątkowanie nowej ery w Internecie poprzez zachęcanie do rozwoju społeczności opartych na metaverse. Doprowadziło to do tego, że APE Fundation wsparło kilka najlepszych projektów finansowania gier, w tym Otherside.

Otherside to duży metaverse z otwartym światem, powszechnie uważany za jeden z najlepszych obecnie rozwijanych projektów GameFi. Ta gra to świat wirtualnej rzeczywistości pełen ekscytujących zadań i oszałamiającej scenerii, pozwalający graczom zdobywać nagrody w postaci kryptowalut za postępy w grze.

APE Fundation, zainspirowane kolekcją NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) firmy Yuga Labs, jest zdecentralizowaną autonomiczną organizacją ( DAO ), która pomaga kierować rozwojem Otherside i innych projektów w ramach ekosystemu APE. Daje mu to ważną rolę w napędzaniu postępu firm GameFi w Web3.

Dlaczego warto jest kupić APE?

APE to jeden z najpopularniejszych tokenów zarządzania w Web3. Wszyscy jego posiadacze zyskują prawo głosu w ApeCoin DAO, które określa sposób działania APE Fundation. Biorąc pod uwagę wcześniejsze sukcesy zespołu związane z tym projektem, jest to mocny przypadek użycia tokena krypto.

Oczekuje się, że wartość APE znacznie wzrośnie przed wydaniem Otherside, gorąco oczekiwanego projektu GameFi. Wkład APE Fundation może z czasem zrewolucjonizować tradycyjny przemysł gier, ponieważ wygląda na to, że ekosystem gier blockchain będzie się rozwijał dzięki możliwości zarabiania w grach podczas eksploracji wirtualnych światów.

Na razie token APE jest wyceniany na 5 USD. Odkąd token ten został wprowadzony na rynek w 2022 r., posiada on duży potencjał przyszłych zwrotów, ponieważ nie miał on jeszcze okazji do odkrywania swoich cen podczas hossy krypto. W rezultacie tego, token APE może być świetną opcją dla każdego, kto chce zainwestować w przyszłość gier opartych na metaverse.

6. Decentraland (MANA)

Co to jest MANA?

Decentraland (MANA) to wirtualny świat oparty na blockchainie Ethereum. Umożliwia on swoim użytkownikom tworzenie, doświadczanie i zarabianie na treściach i aplikacjach w środowisku wirtualnym. Ta wyjątkowa oferta jest kluczowym powodem, dla którego Decentraland stał się jednym z wiodących projektów GameFi w Web3, ponieważ każdy może budować tam w pełni konfigurowalne kreacje na zakupionej ziemi.

Decentraland wykorzystuje NFT do gier, aby zapewnić prawa własności do zasobów w grze, w tym działek i innych posiadanych przedmiotów, takich jak budynki, dzieła sztuki, ubrania i akcesoria stworzone przez użytkowników Decentraland.

MANA to natywny token dla Decentraland, który może być używany do transakcji we całym jego wszechświecie lub zamieniany na aktywa. W przeciwieństwie do tradycyjnych gier wideo, Decentraland pozwala każdemu kupować, sprzedawać i wymieniać całe sekcje mapy. Daje to graczom większą moc budowania świata niż kiedykolwiek wcześniej.

Dlaczego warto jest kupić MANA?

MANA jest jednym z najlepszych projektów GameFi ze względu na swoją unikalną ofertę, która z czasem może zostać rozszerzona o dodatkowe usługi. Platforma Decentraland posiada wiele różnych projektów GameFi i niestandardowych doświadczeń, w tym hazard w stylu Las Vegas i możliwości typu „graj, aby zarobić”.

Decentraland ma potencjał do rozwoju w czasie, ponieważ platforma oparta na przeglądarce jest całkowicie napędzana przez użytkowników. Każdy może kupić ziemię w Decentraland za pomocą tokenów MANA, co daje MANA wrodzoną użyteczność i możliwość doświadczania stale rosnącego popytu.

Na razie MANA jest wyceniany na 0,60 USD po spadku o 90% ze swojego rekordowego poziomu. Napotyka on silny opór, próbując odzyskać poprzedni poziom cen, ale wielu ekspertów sugeruje, że z czasem utworzy on nowe szczyty. To wszystko sprawia, iż jest to obecnie jedna z najlepszych krypto GameFi do kupienia.

7. Axie Infinity (AXS)

Co to jest AXS?

Axie Infinity (AXS) to gra kolekcjonerska oparta na blockchainie, w której gracze mogą kupować, hodować i walczyć fantastycznymi stworzeniami zwanymi Axies w środowisku wirtualnym. Axies posiadają unikalne cechy, które można odblokować, wykonując różne zadania i wyzwania.

Gdy gracze grają w Axie Infinity, mogą oni zmaksymalizować poziom mocy swoich Axie, zbierając i wymieniając dodatkowe NFT. Może to dać graczom przewagę w bitwie i pomóc im zdobyć nagrody w grze w postaci tokenów AXS.

AXS służy nie tylko do nagradzania graczy za ich postępy, ale także działa jako główna waluta transakcji na rynku Axie Infinity. AXS ułatwia użytkownikom kolekcjonowanie i wymianę rzadkich Axies, ponieważ starają się oni stworzyć najlepszą kolekcję zdolną pokonać całą konkurencję.

Dlaczego warto jest kupić AXS?

Axie Infinity stał się najczęściej używaną platformą GameFi w Web3 podczas hossy w 2021 roku. Zaczął on przyciągać prawie 2 miliony aktywnych użytkowników dziennie, co świadczy o tym, że jest to jeden z najlepszych projektów GameFi pod względem uzależniającej rozgrywki.

Jednak cena AXS ostatnio znacznie ucierpiała po tym, jak Ronin Bridge – unikalny protokół GameFi stworzony specjalnie do obsługi tej gry – został zhakowany. Było to największe włamanie w historii Web3, ponieważ w jego wyniku utracono ponad 600 milionów dolarów funduszy użytkowników. Po tym, jak jeden token był wart 160 USD, AXS kosztuje teraz zaledwie 10 USD.

Zespół Axie Infinity ulepszył już protokół bezpieczeństwa swojej platformy, a jego gra nadal przyciąga znaczną bazę graczy. Wielu inwestorów sugeruje, że AXS z czasem się odbuduje, co sprawia, że poziom ceny 10 USD będzie świetnym długoterminowym punktem wejścia.

8. Yield Guild Games (YGG)

Co to jest YGG?

Yield Guild Games (YGG) wspiera gry oparte na blockchainie, koncentrując się na łączeniu graczy i krypto-ekonomii. Jako DAO, głównym celem tego projektu jest zbieranie NFT w grze w celu optymalizacji ich pod kątem ekonomii w grze i osiągania zysków dla akcjonariuszy.

YGG kupuje aktywa w grze, takie jak wirtualne działki, rzadkie przedmioty kolekcjonerskie i wiele więcej. Następnie projekt ten wynajmuje te zasoby graczom, którzy wymieniają natywny token odpowiedniego projektu GameFi, aby z niego korzystać.

Podstawową ideą stojącą za Yield Guild Games jest to, że w miarę jak najlepsze projekty GameFi stają się z czasem coraz bardziej popularne, wartość ich zasobów w grach rośnie z powodu rosnącego niedoboru i większego popytu. Yield Guild Games jest właścicielem ogromnej kolekcji przedmiotów kolekcjonerskich NFT na różnych platformach GameFi i posiada on wyjątkowy cel przyszłego rozwoju.

Dlaczego warto jest kupić YGG?

Token YGG osiągnął szczytową cenę 10 USD podczas hossy w 2021 roku i od tego czasu spadł on do 0,30 USD. Wynika to w dużej mierze z szeroko zakrojonej zimy krypto, która wpłynęła na znaczną część rynku – w tym kolekcjonerskie NFT i wszystkie kryptowaluty GameFi.

Spadek ceny Yield Guild Games jest tego bezpośrednim skutkiem ubocznym, ponieważ wartość zasobów w grze wpływa na to DAO i jego token zarządzający. DAO opiera się na założeniu, że NFT w grze będą z czasem zyskiwać na wartości. Podczas gry NFT mogą stać się tańsze, aby przyciągnąć użytkowników z całego świata. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że istniejące i rzadkie NFT wzrosną od poziomów cen z początku 2023 r.

Oczekuje się, że Yield Guild Games wzrośnie z ceny 0,30 USD, co czyni go jednym z najlepszych projektów GameFi obecnie do kupienia. Na token YGG bezpośredni wpływ ma sukces całego sektora gier blockchain, co czyni go interesującą okazją inwestycyjną.

9. The Sandbox (SAND)

Co to jest SAND?

Metaverse The Sandbox umożliwia ludziom łączenie się w celu tworzenia, posiadania i zarabiania na własnych grach wideo. Platforma ta integruje blockchain, zasoby do gier 3D i nagrody w postaci kryptowalut, zapewniając użytkownikom całkowitą kontrolę i własność nad tworzoną treścią.

Natywny token ERC-20 SAND pozwala graczom The Sandbox tworzyć, kupować, handlować i zarabiać na niestandardowych grach. Może to obejmować przedmioty kolekcjonerskie, przedmioty do budowania świata, a nawet pełne gry z konfigurowalnymi zestawami reguł. Ekosystem SAND kładzie nacisk na wzmocnienie pozycji w grach cyfrowych, umożliwiając twórcom zdobywanie nagród, gdy dzielą się oni swoimi pomysłami na gry z innymi.

The Sandbox zapewnia sprawiedliwe środowisko, które promuje wymianę dzieł na wolnym rynku, ponieważ ekosystem The Sandbox obejmuje zintegrowany rynek NFT, na którym twórcy gier mogą sprzedawać swoje dzieła. Token SAND jest środkiem wymiany na platformie, minimalizując opłaty dla programistów i nagradzając użytkowników za ich kreatywność.

Dlaczego warto jest kupić SAND?

Dzięki priorytetowemu traktowaniu treści generowanych przez użytkowników (UGC) jako podstaw gry, The Sandbox stał się jednym z najlepszych projektów GameFi w Web3. SAND jest obecnie najcenniejszą kryptowalutą GameFi pod względem kapitalizacji rynkowej, co świadczy o popularności i wyjątkowości tej formy gry.

Wielu opisało The Sandbox jako podobnego do Minecrafta, z wyjątkiem zintegrowanych korzyści finansowych. Ponieważ Minecraft cieszy się popularnością na całym świecie, inwestorzy mogą być pewni, że The Sandbox będzie miał podobny poziom popytu w czasie.

Na razie token SAND jest wart 0,70 USD. Jako że jest to jeden z najlepszych tokenów GameFi, oczekuje się, iż w nadchodzących latach odzyska on swój rekordowy poziom 7,50 USD. W rezultacie tego cena na poziomie 0,70 USD może być idealną okazją do długoterminowego zaangażowania.

10. My Neighbour Alice (ALICE)

Co to jest ALICE?

My Neighbor Alice (ALICE) to nowy rodzaj platformy do gier typu blockchain, która umożliwia swoim użytkownikom współpracę i tworzenie własnych wirtualnych światów. Gracze mogą projektować awatary, dostosowywać właściwości i zdobywać zasoby, a wszystko to za pomocą NFT.

ALICE posiada unikalną ekonomię zasilaną tokenem ALICE, umożliwiającą użytkownikom wymianę przedmiotów lub współpracę w ramach wspólnych projektów. My Neighbor Alice wykorzystuje innowacyjną kombinację technologii blockchain, zarządzania zasobami cyfrowymi i inteligentnych kontraktów, aby zapewnić swoim użytkownikom pełne wrażenia z gry.

Ta unikalna platforma jest otwarta dla graczy na każdym poziomie umiejętności i umożliwia niekończące się przygody na blockchainie. Została ona zaprojektowana tak, aby przemawiać się zarówno do tradycyjnego, jak i opartego na blochchainie rynku gier, ponieważ wykorzystuje ona popularny gatunek i przemodelowuje go – umożliwiając handel zasobami w grze i zdobywanie nagród finansowych.

Dlaczego warto jest kupić ALICE?

My Neighbor Alice stał się jednym z najlepszych projektów GameFi po swoim gwałtownym wzroście, kiedy został on wydany po raz pierwszy w 2021 roku. Ta gra jest wciąż stosunkowo nowa, ale już przyciągnęła znaczną bazę użytkowników.

Ten projekt GameFi został zainspirowany grą Animal Crossing, w którą grają miliony ludzi na całym świecie. ALICE mogłaby z czasem konkurować ze swoim odpowiednikiem, ponieważ łączy on w sobie najlepsze elementy rozgrywki z dodatkowymi korzyściami opartymi na blockchainie.

ALICE jest obecnie wart zaledwie 1,84 USD po spadku o ponad 90% od swojego najwyższego poziomu w historii. Daje mu to duży potencjał wzrostu i może on znacznie wzrosnąć z obecnego poziomu cenowego w miarę rozwoju całej gry i przyciągania większej liczby użytkowników.

11. Game of Silks (SILK)

Co to jest SILK?

Game of Silks to kolekcjonerska gra NFT związana z prawdziwymi wyścigami koni czystej krwi. Gracze mogą kupować NFT reprezentujące prawdziwe konie oraz własne stado w stajniach, aby hodować nowe zwierzęta czystej krwi.

Ta gra jest cyfrową wersją rzeczywistej hodowli koni, w której znaczne ryzyko może zaszkodzić zdolności konkretnego konia do wygrywania wyścigów. Gracze kupują konie jako NFT i uzyskują aktualne informacje o ich stanie. Jednak wiele koni pełnej krwi nigdy nie bierze udziału w wyścigach, a większość z nich nie wygrywa.

Jeśli gracz kupi konia, który wygrał wyścig w formie NFT, koń ten nadal może nie nadawać się do hodowli. Jeśli gracz kupi NFT przeznaczonego do hodowli, wówczas ten NFT zdobywa odpowiednio punkty i nagrody w postaci tokenów. Game of Silks to innowacyjny przypadek zastosowania technologii blockchain w grach, ponieważ gracze mogą zdobywać nagrody w krypto w zależności od tego, jak dobrze radzą sobie konie w prawdziwym świecie.

Dlaczego warto jest kupić SILK?

SILK to nowy token, który spodoba się każdemu, kto pragnie mieć własnego konia wyścigowego. Kluczowym elementem tej gry jest to, że użytkownicy mogą kupować konie jako źrebaki i obserwować, jak dorastają, by stać się mistrzami wyścigów na niektórych z największych wydarzeń na świecie.

Jeśli gracz kupi odnoszącego sukcesy konia, jego nagrody mogą być duże – tak jak w prawdziwym świecie. Łącząc wymiar cyfrowy i rzeczywisty, Game of Silk jest wyjątkowym i innowacyjnym przypadkiem użycia dla gier blockchain, które z czasem mogą zrewolucjonizować wyścigi konne.

12. Splinterlands (SPS)

Co to jest SPS?

Splinterlands to kolekcjonerska gra karciana NFT, która umożliwia graczom zbieranie kart przed walką z innymi graczami online. Gra ta jest inspirowana starszymi kolekcjonerskimi grami karcianymi, takimi jak Yu-Gi-Oh! Magic The Gathering, która była motorem napędowym jej sukcesu w przestrzeni blockchain.

Ta gra łączy aspekty gier niewykorzystujących technologii blockchain i zalety krypto. Użytkownicy mogą zdobywać automatyczne nagrody finansowe w postaci tokena SPS, ponieważ blockchain zapewnia rewolucyjne nowe doświadczenia z rozgrywki w klasycznym gatunku gier.

Podstawową misją Splinterlands jest stworzenie rozrywkowej gry, która promuje wdrożenie technologii blockchain. Ta platforma GameFi wykorzystuje NFT, które można kupować, sprzedawać lub wymieniać na rynku Splinterlands, co pozwala czerpać korzyści przy maksymalizacji wyników w bitwach.

Dlaczego warto jest kupić SPS?

Splinterlands to jedna z najszybciej rozwijających się gier blockchain. Jest on zbudowany na przyjaznym dla konsumenta łańcuchu bloków, który można globalnie skalować, a jego platforma w krótkim czasie stała się jednym z najpopularniejszych tytułów w ekosystemie GameFi.

Po uruchomieniu tokena SPS w 2021 roku, Splinterlands rozszerzył swoją ofertę blockchain. Niedawno ugruntował on swoją pozycję jednego z najlepszych projektów GameFi w Web3, przekraczając kamień milowy 2 miliardów wszystkich rozegranych partii.

Jako stosunkowo nowy token i bardzo udany projekt gier blockchain, Splinterlands posiada znaczny potencjał wzrostowy. Jego obecna cena to zaledwie 0,03 USD, co może być świetnym punktem wejścia dla każdego, kto chce kupić ten świetny projekt GameFi na wczesnym etapie.

Czy krypto GameFi to dobra inwestycja?

Najlepsze projekty GameFi rewolucjonizują tradycyjne gry dzięki rozległym wirtualnym światom, możliwym do posiadania zasobom w grze i zintegrowanym nagrodom finansowym. Oczekuje się, że te dodatkowe korzyści dla użytkowników z czasem generować będą jeszcze większy popyt, co sprawia, że kryptowaluty GameFi są doskonałą okazją inwestycyjną.

Jakie krypto najlepiej teraz kupić?

Jednym z obecnie najbardziej ekscytujących projektów w przestrzeni jest Metacade . Projekt ten niedawno wystartował, przyciągając znaczną uwagę dzięki swojej unikalnej ofercie blockchain.

Metacade może z czasem gościć bardzo wielu użytkowników, łącząc tradycyjne elementy gier z funkcjami opartymi na blockchainie. Jest to największa kolekcja gier arkadowych P2E na blockchainie, a każdy tytuł oferuje graczom automatyczne nagrody finansowe.

Krypto FAQ

Jaka jest przyszłość GameFi?

GameFi to szerokie pojęcie używane do opisania wszystkich projektów blockchain, które łączą gry z finansami. Tokenizacja i rozproszona rejestr blockchain pozwalają na automatyczne zapewnianie nagród finansowych podczas wykonywania zadań i przechodzenia przez kolejne poziomy gier, dzięki wszechstronności inteligentnych kontraktów.

GameFi jest powszechnie uważany za rewolucyjne nowe rozwiązanie dla szerszej branży gier. Połączenie wciągających światów metaverse i zintegrowanych nagród finansowych może stać się podstawą, prowadząc do stałego wzrostu jego całkowitej wartości.

Czy można obstawiać tokeny GameFi?

Wiele platform GameFi umożliwia użytkownikom obstawianie tokenów bezpośrednio na miejscu. Pozwala to graczom generować pasywny dochód jako nagrodę za zapewnienie płynności i pomoc w zabezpieczeniu danej platformy.

Na czym zarabiają projekty GameFi?

Wiele platform finansowych do gier jest darmowych, więc wprowadzenie NFT w danej grze pomaga generować płynność. Projekty te mogą jednak zarabiać na wiele sposobów, w tym poprzez bezpośrednie inwestycje w ich natywny token.

Ponieważ GameFi opiera się na zarabianiu podczas grania, projekty muszą uważać, aby generować więcej przychodów, niż wypłacają one w nagrodach w krypto. Pomaga to zapewnić stabilność finansową projektów GameFi. W rezultacie dla najlepszych projektów GameFi często istnieje wiele strumieni płynności.

Czym jest Metaverse?

Termin „Metaverse” zazwyczaj odnosi się do światów rzeczywistości wirtualnej zintegrowanych z technologią blockchain. Dzięki temu użytkownicy są zanurzeni w rozgrywce głębiej niż kiedykolwiek wcześniej, przenosząc gry fabularne z otwartym światem dla wielu graczy (MMORPG) do wirtualnej rzeczywistości. Zdolność blockchaina do dostarczania przedmiotów kolekcjonerskich wewnątrz gier i rzeczywistej wartości finansowej w tych grach czyni je niezwykle atrakcyjnymi dla graczy.

