Blockchain – tajemnicza i uwodzicielska technologia, na której zbudowany jest Bitcoin i wiele innych kryptowalut. W miarę jak nasza branża się rozwija, pojawia się coraz więcej zastosowań tej nowatorskiej formy technologii, wymyślonej przez Satoshi Nakamoto, gdy pisał on dokumentację Bitcoina w 2008 roku.

Dziś przeprowadziłem wywiad z dyrektorem generalnym Brightvine, Joem Vellanikaranem, na temat kolejnego z tych zastosowań. Brightvine to zasilana blockchainem platforma o stałym dochodzie, która łączy emitentów wysokiej jakości aktywów z prawdziwego świata z cyfrowymi inwestorami.

Jeszcze w marcu przeprowadziłem wywiad z Joe na temat ogłoszenia partnerstwa z Angel Oak Capital Advisors, technologicznym ramieniem venture Angel Oak Companies, które działa w innowacyjnych rozwiązaniach hipotecznych. Celem partnerstwa było wykorzystanie platformy Brightvine w odkrywaniu nowych dróg inwestycyjnych dla inwestorów.

Dziś ogłosili pierwszy wynik współpracy, pierwszą w historii emisję bankowego długu podporządkowanego, który wykorzystuje technologię blockchain, o nazwie BFNS 2022-1 – sekurytyzację długu podporządkowanego o wartości 147,55 mln USD.

Oczywiście miałem kilka pytań.

CoinJournal (CJ): Czy możesz podsumować, jak dokładnie to podniesienie kapitału i projekt przeprowadzony na blockchainie jest zaletą, dla tych, którzy mogą być niezaznajomieni z waszym podejściem?

Joe Vellanikaran (JV): W typowej sekurytyzacji proces koordynowania aktualnych dokumentów i danych przez wielu uczestników jest procesem ręcznym i pracochłonnym. Portal Brightvine pozwala na natychmiastową walidację każdego dokumentu względem niezmiennych zapisów blockchaina, zapewniając, że dokumenty używane przez wszystkie strony są zawsze dokładne i aktualne. Rozproszona księga zapewnia, że za każdym razem, gdy punkt danych jest aktualizowany, zmiany te są uzupełniane w czasie rzeczywistym przez wszystkie zainteresowane strony.

CJ: Przeprowadziliśmy wywiad na temat współpracy pomiędzy Brightvine i Angel Oak, kiedy została ona ogłoszona w drugim kwartale tego roku. Jest to pierwsza współpraca – czy opóźniliście ją w wyniku zarażenia na rynkach?

JV: Nasza współpraca z Angel Oak przebiega zgodnie z harmonogramem – od czasu naszego ostatniego ogłoszenia aktywnie pracujemy z nimi nad przygotowaniem portalu Brightvine do obsługi różnych klas aktywów, które mogą w pełni wykorzystać kluczowe funkcje portalu, w tym bardziej efektywny proces sekurytyzacji, dystrybucję danych w czasie rzeczywistym między stronami i dokumenty zatwierdzone za pomocą blockchain.

CJ: W jakim stopniu chaos ostatnich kilku miesięcy i niedźwiedzi zwrot wpłynęły ogólnie na to partnerstwo?

JV: Wiele dużych instytucji wyszło jako mistrzowie technologii blockchain w ostatnich miesiącach, pomimo wszelkich spadków na rynkach kryptowalut. Jeśli cokolwiek, wykorzystanie najlepszych technologii do stworzenia najbardziej bezpiecznej, wydajnej i dokładnej infrastruktury finansowej ma sens teraz bardziej niż kiedykolwiek. Postrzegamy nasze partnerstwo z Angel Oak i wyniki BFNS 2022-1 jako pierwsze z wielu ekscytujących ogłoszeń w ramach długoterminowej współpracy.

CJ: Rynek nieruchomości wykazuje ostatnio oznaki złagodzenia, co sądzisz na ten temat?

JV: Słyszymy prośby od agencji rządowych i innych organizacji, aby sektor prywatny podniósł się i pomógł rynkom mieszkaniowym i to właśnie staramy się zrobić. Celem Brightvine jest zwiększenie płynności dla kredytów hipotecznych, dochodów stałych i nieruchomości poprzez budowę nowej infrastruktury technologicznej, która może połączyć te rynki z nowymi formami inwestorów cyfrowych – niezależnie od tego, czy stopy pójdą w górę, czy w dół, ludzie nadal będą potrzebować kredytów hipotecznych, a naszą rolą jest pomoc w zwiększeniu wydajności na zapleczu tej infrastruktury finansowej.

CJ: Czy uważasz, że w tym cyklu upadnie tak wiele projektów kryptowalutowych, jak miało to miejsce w poprzedniej kryptowalutowej zimie?

JV: To, co widzimy obecnie na rynku kryptowalut, to lekkie skurczenie się i korekta, ponieważ projekty odnoszą sukcesy (i porażki), a tradycyjne i nowoczesne firmy próbują przygotować się na przyszłość Web3. Gdy wyjdziemy z tej kryptowalutowej zimy, pojawi się również następna wielka fala firm i produktów – a zwycięzcami będą ci, którzy wypełnią lukę między TradFi i DeFi i stworzą coś nowego, co umożliwi cyfrową transformację, aby wprowadzić nas w prawdziwie zdecentralizowaną przyszłość.

CJ: W jaki sposób podwyżki stóp procentowych przez Fed, które oczywiście wpływają na kredyty hipoteczne, wpływają na współpracę i model biznesowy w przyszłości?

JV: Podwyższanie stóp przez Fed utrudnia ludziom zaciąganie kredytów, ale popyt na mieszkania i zapotrzebowanie na kredyty hipoteczne nigdzie się nie zmniejsza. Wierzymy, że wydajność i nowy popyt, który Brightvine może wprowadzić na te rynki, może pomóc w obniżeniu tych stóp w czasie.