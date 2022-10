Najważniejsze wnioski

Zainteresowanie kryptowalutami jest najniższe w tym roku w Wielkiej Brytanii, spadając o 82% w stosunku do ubiegłego roku

Z drugiej strony, 30% Brytyjczyków kupiło lub zna kogoś, kto kupił kryptowaluty

Liczba ta stale rośnie – jest najwyższa od czasu rozpoczęcia rejestrowania wyników w 2019 roku

Korelacja między ceną Bitcoina a zainteresowaniem kryptowalutami w wyszukiwarce Google jest niezwykle wysoka i wynosi 0,72 (1 oznacza doskonałą korelację, 0 oznacza brak korelacji)

Dane sugerują, że zainteresowanie będzie słabnąć, dopóki nie powróci pozytywna akcja cenowa Bitcoina, lecz mimo to rośnie adopcja głównego nurtu

Rynki niedźwiedzi obniżają ceny, wszyscy o tym wiemy.

Ale czy spadające zyski również zdusiły zainteresowanie kryptowalutami? Przyjrzeliśmy się zainteresowaniu kryptowalutami w Wielkiej Brytanii, aby sprawdzić, czy możemy odkryć jakieś wzorce.

Zainteresowanie kryptowalutami jest najniższe od początku roku

Ponieważ kryptowaluty spadły w ciągu ostatniego roku z najwyższego w historii poziomu blisko 69,000 USD do miejsca, w którym obecnie znajdują się nieco poniżej 20,000 USD, zainteresowanie poszło w ślad za tym.

W rzeczywistości, patrząc na trendy wyszukiwania Google, zainteresowanie w Wielkiej Brytanii nadal spada, osiągając najniższy poziom od 2020 roku.

Wolumen wyszukiwania, jak widać na poniższym wykresie, spadł o 82% od najwyższego poziomu w listopadzie ubiegłego roku. Dodatkowym powodem do zmartwień jest stopniowy spadek, poza kilkoma szczytami – ostatnie liczby sugerują, że trend ten może być kontynuowany.

Rośnie liczba posiadaczy kryptowalut w Wielkiej Brytanii

Z bardziej pozytywnej strony, liczba Brytyjczyków posiadających kryptowaluty lub znających kogoś, kto posiada kryptowaluty, jest na najwyższym poziomie sięgającym nawet 30%.

Odzwierciedla to długoterminowy trend, w którym kryptowaluty zyskują adopcję i przechodzą bardziej do świadomości głównego nurtu. Może to być również wynikiem tego, że krach był tak poważny, że wygenerował wiele nagłówków, a więcej osób jest świadomych tych wokół nich, którzy kupili kryptowaluty (a zatem prawdopodobnie ponoszą ogromne straty).

Zainteresowanie brytyjskimi kryptowalutami jest silnie skorelowane z ceną Bitcoina

Nasuwa oczywiste pytanie – jak bardzo cena Bitcoina jest skorelowana z ogólnym poziomem zainteresowania kryptowalutami?

Odpowiedź jest… bardzo skorelowana. W rzeczywistości, matematycznie rzecz biorąc, korelacja między tymi dwoma zmiennymi wynosi 0,72 w ciągu ostatniego roku, co biorąc pod uwagę, że 1 oznacza idealną „100%” korelację, jest dość niezwykłe.

Na poniższym wykresie przedstawiłem cenę Bitcoina w stosunku do ilości wyszukiwań Google, co pokazuje tę silną korelację w sposób wizualny.

Końcowe przemyślenia

Podsumowując, ostatni wykres pokazuje – jeśli nie było to oczywiste – dlaczego zainteresowanie kryptowalutami gwałtownie spadło w tym roku.

Cena Bitcoina spadła o 72% od listopada ubiegłego roku, a zainteresowanie kryptowalutami spadło o 82% według Google. To nie przypadek – wszyscy kochają hossę, a gdy przestaje się zarabiać łatwe pieniądze, znikają ci, którzy są w tym dla spekulacji.

Z drugiej strony, dane pokazujące, że posiadanie kryptowalut i ogólna świadomość pozostają na plusie, świadczą o tym, że pomimo horrendalnej akcji cenowej i niedawnego spadku zainteresowania, kryptowaluty nadal przechodzą bardziej do głównego nurtu.