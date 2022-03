Przy obecnych dziesiątkach tysięcy kryptowalut łatwo zgubić się w tłumie. Ale czasami jedna z nich wysuwa się na pierwszy plan.

Produkt inauguracyjny firmy Mysten Labs jest jednym z nich. Pierwszą rzeczą, która przykuła moją uwagę, był zespół. Startup został założony przez czterech byłych inżynierów Facebooka.

Absolwenci Facebooka

Novi to aplikacja do obsługi cyfrowego portfela, którą Facebook wprowadził na rynek w zeszłym roku. Kiedy w październiku ubiegłego roku udostępniono ją na rynku, akcje Facebooka podskoczyły o 4,2%. Wizja jest ambitna – w pierwszej kolejności ma ona rzucić wyzwanie sektorowi przekazów pieniężnych, ale biorąc pod uwagę plany zintegrowania jej z Messengerem i WhatsAppem, nie wiadomo dokąd dotrze.

Jednak inżynierowie kryptowalut to zabawna grupa, która nigdy nie boi się płynąć pod prąd. Przykładem tego jest czterech inżynierów, którzy pracowali razem w oddziale Novi, a następnie opuścili szeregi firmy, aby założyć własną firmę kryptowalutową – Mysten Labs.

W październiku ubiegłego roku firma ta pozyskała 36 milionów dolarów w ramach rundy finansowania prowadzonej przez Andreessen Horowitz. Jednym z czterech założycieli był Evan Cheng, dyrektor ds. badań i rozwoju w dziale produktów finansowych firmy Novi.

"Od dawna marzyliśmy o zrobieniu czegoś razem" – powiedział Cheng w wywiadzie dla CNBC w zeszłym roku. "Budujemy infrastrukturę, która – na podstawie naszych wcześniejszych badań – pozwoli pokonać wiele ograniczeń" – dodał.

Sui

Dzisiaj Mysten Labs ogłosił swój inauguracyjny produkt – projekt warstwy 1, zatytułowany Sui, który rozwiąże niektóre z największych problemów kryptowalut.

"Sui to pierwsza zdecentralizowana platforma blockchain dla tętniącej życiem gospodarki aktywów o wysokiej przepustowości, niskich opóźnieniach i modelu programowania zorientowanym na aktywa zasilanym przez Move" – czytamy w komunikacie prasowym. "Jest to wysokowydajny, skalowalny horyzontalnie blockchain bez teoretycznych ograniczeń, wykorzystujący niezwykle niskie zasoby obliczeniowe na transakcję. Został on zaprojektowany od podstaw, aby ułatwić natychmiastowe rozliczenia, zapewniając wysoką przepustowość, niskie opóźnienia i niewielkie koszty, które są niezbędne do zasilania aplikacji dla miliardów użytkowników".

Bez wątpienia Sui zmierza prosto do brzucha bestii. Twierdzenie o "braku teoretycznych ograniczeń" jest bardzo godne uwagi, biorąc pod uwagę miejsce, jakie w kryptowalutach zajmują zasoby obliczeniowe i brak skalowalności. Problemy te, będące źródłem wielu największych problemów kryptowalut, były trudne do rozwiązania dla rodzącej się branży. W komunikacie napisano również, że Sui będzie mieć "skalowalność poziomą, która pozwoli utrzymać niskie opłaty za gaz i wysoką zdolność przetwarzania transakcji, wykraczającą poza dotychczasowe systemy płatności, takie jak VISA i SWIFT".

Ethereum

Ethereum ma oczywiście swoje problemy. W komunikacie wspomniano o spadku dominacji w zakresie TVL – który, jak widać na poniższym wykresie Defi Llama, drastycznie się zmniejszył. Zespół Sui krytykuje również problemy Ethereum ze skalowalnością, wysokie opłaty za gaz oraz upadek rynku NFT. Szczerze mówiąc, trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ dominacja Ethereum zdecydowanie się zachwiała. Jednak w związku z tym, że ETH 2.0 wydaje się być coraz bliżej, można mieć nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie. Na razie jednak konkurencja jest zdrowa, a Sui celuje w zdobycie tronu. Spadek dominacji Ethereum w TVL. Źródło: Defi Llama

Przypadki użycia

Zakres Sui z pewnością nie jest wąski. Wydanie to dotyka kilku największych obszarów kryptowalutowych jako przypadków użycia.

Wdrożenie księgi zleceń o niskich opóźnieniach i centralnym limicie w łańcuchu, z ograniczonym poślizgiem i bez trwałych strat – dostarcza to inwestorom zoptymalizowaną mechanikę.

Ułatwienie zrzutów grupowych do milionów ludzi w ramach jednej, taniej transakcji.

Rozwój bogatszych interakcji w grze, w tym tworzenie wyposażenia, poziomowanie postaci i zapisy bitew przechowywane w łańcuchu.

Zdecentralizowane sieci mediów społecznościowych, których właścicielami są twórcy, stworzone w celu zapewnienia prywatności, własności i interoperacyjności.

Możliwość płynnego dostarczania treści w zdecentralizowanych sieciach.

Zdecentralizowana pamięć masowa i wyrocznie sieciowe.

"Zarysowaliśmy tylko powierzchnię tego, co jest możliwe w Web 3.0” — kontynuował Cheng. „Brak infrastruktury hamuje rozwój w całej przestrzeni – od DeFi po gry i NFT. Dzięki Sui umożliwimy budowniczym i kolekcjonerom odblokowanie świata, który nie był wcześniej dostępny” – dodał.

Wnioski

To będzie fascynujący projekt, który warto śledzić. Zespół ma całkowitą rację, jeśli chodzi o problemy Ethereum, i niewątpliwie istnieje możliwość, aby projekt narobił hałasu. Jednak, jak wspomniano powyżej, tym, co wyróżnia Sui z tłumu, jest zespół, który za nim stoi.

Stout zainwestował w Mysten Labs, a doświadczenie zdobyte przy Novi jest bez wątpienia cenne – bycie za kulisami, gdy Facebook coraz bardziej przekształcał się w firmę skoncentrowaną na metaverse, bez wątpienia zapewnia unikalny punkt widzenia.

Komunikat prasowy zawiera również pochlebne recenzje twórców Pranzerdogs, projektu gier NFT na Solanie, a także SoWork, twórców Workplace Metaverse.

Poza pobieżną lekturą, trudno jest w tym momencie spekulować na temat Sui, zwłaszcza biorąc pod uwagę niestabilną naturę branży. Rzadko jednak zdarza się, aby kryptowaluta na tym etapie życia wywoływała tak duże zaintrygowanie jak Sui. Z niecierpliwością będę śledził ich dalsze poczynania.