Były deweloper Ethereum skazany na 5 lat więzienia

Były programista Ethereum Virgil Griffith (39 l.) został skazany na 63 miesiące więzienia i 100,000 USD grzywny za pomoc udzieloną Korei Północnej. We wrześniu Griffith przyznał się do winy za naruszenie międzynarodowych sankcji wobec Korei Północnej. Wbrew zasadom wygłosił on prezentację na konferencji kryptowalutowej w Pjongczangu w kwietniu 2019 roku.

Według FBI Griffith pomógł reżimowi dyktatora Kim Dzong-una ominąć zachodnie sankcje gospodarcze, umożliwiając temu krajowi rozwój pocisków nuklearnych, dzięki którym może on zagrażać światu.

Za to przestępstwo grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności, ale Griffithowi w porozumieniu z prokuratorami federalnymi udało się obniżyć pierwotny wyrok 78 miesięcy do 63 miesięcy. Oznacza to karę więzienia od 5 do 6,5 roku. Griffith spędził już jednak dwa lata w areszcie, z czego 14 miesięcy został zwolniony za kaucją. Pozostałe 10 miesięcy wlicza się do wyroku.

Obrona prosi o złagodzenie kary

Przed ogłoszeniem ostatecznego werdyktu sędziego Griffith miał możliwość zgłoszenia ostatniego zastrzeżenia lub komentarza. Wymienił on kilka spojrzeń z rodzicami i przyjaciółmi na sali sądowej, po czym jego obrońca rozpoczął od prośby o złagodzenie kary. W języku prawniczym prośba o złagodzenie kary oznacza prośbę o zmniejszenie wymiaru kary.

Brian Klein, główny adwokat Griffitha, poprosił sędziego Castela o uwzględnienie czynników, które jego zdaniem nie zostały uwzględnione w ostatecznym wyroku. W szczególności chodzi o ciężkie warunki panujące w areszcie Metropolitan Detention Center (MDC) na Brooklynie, gdzie Griffith jest przetrzymywany.

W swoim wystąpieniu Klein opisał różne trudne i nieludzkie warunki. Na przykład fakt, że podczas epidemii COVID-19 nie było możliwości odwiedzania go przez rodzinę. Miał ograniczony dostęp do koców i ciepłej odzieży, a Griffith był nawet zmuszony używać swojego zlewu jako toalety. Co więcej, Griffith był ograniczony do dwóch lub mniej posiłków dziennie. Posiłki składały się głównie z chleba z masłem orzechowym i galaretki. Wynika to z faktu, że gangi w MDC kontrolują kuchnię.

„Wyciągnąłem lekcję”

Prokurator Klein poinformował również sędziego o niedawnym badaniu psychologicznym, któremu poddano Griffitha, podczas którego wyszły na jaw dwa zaburzenia osobowości. Są to Narcystyczne Zaburzenie Osobowości (NPD) i Obsesyjno-Kompulsywne Zaburzenie Osobowości (OCPD). Według obrony Griffitha wyjaśnia to jego „obsesję” na punkcie Korei Północnej oraz fakt, że wybrał się tam wbrew radom rodziny i przyjaciół.

Klein stwierdził ponadto, że Griffith jest w pełni zaangażowany w terapię, a jego psychiatra określił go jako „uleczalnego”. Sam Griffith mówił o swoim pobycie w więzieniu jako o okresie refleksji, w którym przyznał się do swojego egoizmu. „Wyciągnąłem lekcję” – powiedział Griffith.

Sędzia federalny nie mógł zgodzić się z jego wypowiedzią. We wtorek orzekł, że Griffithowi za popełnione przestępstwo grożą 63 miesiące więzienia i 100,000 USD grzywny. Powiedział, że Griffith nie miał dobrych intencji, a zamiast tego wykazał się „chęcią edukowania ludzi, jak uniknąć sankcji”.

Sędzia uzasadnił potrzebę tak surowego wyroku, powołując się na wojnę na Ukrainie i amerykańskie sankcje wobec Rosji. Kara więzienia „będzie odstraszać innych w podobnej sytuacji” – powiedział sędzia.

Pomoc Korei Północnej w unikaniu sankcji

Sędzia nie był wcale przekonany ani opowieścią adwokata Kleina, ani słowami samego Griffitha. Następnie Castel zaczął czytać serię wiadomości tekstowych i e-maili, w których Griffith przyznaje, że dzieli się informacjami z Koreą Północną, aby pomóc reżimowi Kima w uniknięciu sankcji.

Sędziemu najbardziej nie spodobało się to, że podczas konferencji w Korei Północnej Griffith miał na sobie tradycyjny północnokoreański strój i stał przed tablicą z napisem „Żadnych sankcji!”. Zdaniem sędziego twarde działania w tym przypadku są ważne, aby zniechęcić inne kraje objęte sankcjami do korzystania z metod stosowanych przez Griffitha.

1,5 mld dolarów w kryptowalutach

Północnokoreańskim hakerom już kilkakrotnie udało się ukraść duże sumy kryptowalut. W zeszłym roku ukradli w sumie 395 milionów dolarów. W ciągu ostatnich pięciu lat kraj ten pozyskał 1,5 miliarda dolarów w kryptowalutach, podaje firma Chainalysis zajmująca się analizą blockchain.

Zdaniem prezes EBC Christine Lagarde, Rosja może wykorzystywać kryptowaluty do unikania zachodnich sankcji. Niektórzy eksperci od przestępczości kryptowalutowej zaprzeczają jednak tej tezie.