Odkąd Calo App, firma związana ze zdrowiem, ogłosiła uruchomienie nowej wersji metaverse, jej natywny token CALO zaczął zyskiwać na wartości. Dzisiaj jego kurs wzrósł o prawie jedną trzecią i przewyższa oczekiwania analityków.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Calo App, czy może dać Ci dobre zyski i jakie są najlepsze miejsca do zakupu natywnego tokena, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Ponieważ CALO jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić CALO za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić CALO już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy Binance, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do SushiSwap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym CALO.

Calo App to aplikacja oparta na blockchainie, stworzona w celu promowania zdrowia. Pomaga ona ludziom realizować ich cele związane z codziennym treningiem, spalaniem kalorii i udziałem w wyzwaniach. Dzięki niej można również zarabiać pieniądze.

Jej natywny token CALO ma ograniczoną podaż i jest główną walutą platformy i ekosystemu Calo. Można go używać do zarządzania i brania udziału w wyzwaniach.

Posiadacze tokenów mogą wykorzystywać CALO, aby brać udział w zarządzaniu poprzez głosowanie, podczas gdy firmy mogą używać CALO, aby przedstawiać użytkownikom wyzwania. Po pomyślnym ukończeniu wyzwania otrzymują oni nagrodę.

Użytkownicy mogą również brać udział w wyzwaniach w aplikacji, aby zdobyć bonusowe tokeny i przeprowadzać transakcje na natywnym rynku.

Calo App może być zdecydowanie warta inwestycji w odpowiednim czasie. Niestety, często nie da się tego przewidzieć z wyprzedzeniem. Każda decyzja inwestycyjna powinna uwzględniać Twoją tolerancję na ryzyko.

Digital Coin Price przewiduje następującą prognozę cenową dla Calo:

$CALO following in the “steps” of $GMT

Both are 🏃burn-to-earn 💰

The big difference… $CALO has a market cap that is a fraction of $GMT#GMT #CALO #METAVERSE #NFT#crypto #BTC pic.twitter.com/oqudoXs9IX

— TTedz_ (@t_tedz) April 1, 2022