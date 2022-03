Cardano (ADA) może wkrótce osiągnąć najniższą cenę tego roku

Początek marca był słodko-gorzki dla Cardano (ADA) , ale w większości przypadków moneta poruszała się w trendzie bocznym. W miarę narastania presji niedźwiedzi, ADA stoi przed możliwością osiągnięcia w najbliższym czasie najniższego poziomu wszechczasów. Oto kilka godnych uwagi wydarzeń:

Cardano (ADA) przełamał kluczowe wsparcie na poziomie 0,8 USD.

W momencie publikacji moneta była notowana po 0,79 USD, co oznacza wzrost o około 1% w ciągu dnia.

W związku z tym ADA może spaść poniżej 0,7 USD, najniższego poziomu w tym roku.

Źródło danych: Tradingview

Cardano (ADA) – Analiza i prognoza cenowa

Po okresie bocznego ruchu przez większą część marca, wygląda na to, że Cardano (ADA) nie ma żadnego impulsu do dalszego wzrostu. Moneta zdołała utrzymać wsparcie na poziomie 0,8 USD przez ostatni tydzień, ale próg ten został już naruszony. W momencie pisania tego tekstu ADA była notowana po 0,79 USD.

Spodziewamy się, że w najbliższym czasie dojdzie do kolejnych osłabień. W rzeczywistości, patrząc na dzisiejszy dzienny ruch kursu, ADA znów porusza się przewidywalnie w bok, osiągając wzrost o zaledwie 1%. Jest prawdopodobne, że moneta osiągnie dołek na poziomie 0,7 USD lub niższym. To mogłoby zepchnąć ADA do najniższego poziomu w tym roku.

Upadek z tej pozycji nie może być bardziej szokujący. Pod koniec stycznia ADA testowała poziom 1,64 USD, co wydawało się być przyzwoitą trajektorią wzrostową. Jednak w chwili obecnej moneta straciła ponad 50% wartości w stosunku do tych wzlotów.

Czy Cardano (ADA) to dobry zakup?

Pomimo swoich wzlotów i upadków, ADA nadal pozostaje jedną z głównych kryptowalut na rynku. Nie ma wątpliwości, że długoterminowe podstawy nadal pozostają pozytywne.

Jeśli jednak chciałbyś kupić ADA tanio, dobrze byłoby poczekać kilka tygodni. Gdy moneta osiągnie poziom poniżej 0,7 USD, będzie można ją kupić i zatrzymać na rok lub dłużej.