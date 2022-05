Podczas gdy rynek kryptowalut przeżywa jeden z największych krachów w ostatnich latach, Cardano (ADA) osiągnęło nowe dno. Moneta spadła poniżej 0,5 USD po raz pierwszy od miesięcy. Chociaż to już jest zła wiadomość, najgorsze dopiero przed ADA. Oto, o czym należy pamiętać:

Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin ADA spadła o ponad 30%.

Po raz pierwszy od miesięcy Cardano przebiło granicę 0,5 USD.

Oczekuje się dalszych strat, ponieważ cały rynek stoi w obliczu gwałtownej korekty.

Źródło danych: Tradingview

Analiza cenowa Cardano – nadchodzą trudne czasy

Po spadku o prawie 65% od maksimów w maju, można by pomyśleć, że dla ADA najgorsze już minęło. Jednak obecny niedźwiedzi trend wokół tej monety dopiero się zaczyna. W rzeczywistości, po spadku poniżej 0,5 USD po raz pierwszy od miesięcy, spodziewamy się, że moneta będzie kontynuować gwałtowny regres.

Możliwe jest, że ADA osiągnie poziom 0,35 USD, zanim spróbuje znaleźć popyt. Będzie to oznaczało spadek o około 25% w stosunku do obecnej ceny. ADA straciłaby również ponad 100% wartości w stosunku do swojej najwyższej ceny w tym miesiącu.

Jedynym pozytywnym znakiem w tym układzie jest odczyt RSI. Ten wskaźnik momentum dla ADA przesunął się w kierunku terytorium wyprzedania. Ryzyko dużej wyprzedaży jest więc stosunkowo ograniczone. Jednak wraz ze spadkiem sentymentu inwestorów do kryptowalut, w najbliższych dniach trudniej będzie znaleźć nabywców ADA.

Czy powinieneś trzymać lub sprzedać ADA?

W miarę jak Cardano przyspiesza straty, łatwiej może być po prostu sprzedać i ograniczyć swoją ekspozycję. Jednak nadal uważamy, że ADA jest jedną z niewielu monet na rynku, które warto zachować. Mimo, że moneta nie powróci szybko do poziomu 1 USD, spodziewamy się, że po przebiciu dołka na poziomie 0,35 USD, ADA powróci do poziomu 0,75 USD.