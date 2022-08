Cardano najpopularniejszą kryptowalutą na Instagramie

Najważniejsze informacje

Reputacja fanów Cardano jako najgłośniejszych jest podtrzymana, plasując się w rankingu najpopularniejszych monet na Instagramie

Kontrowersyjna natura Tether jest odzwierciedlona, z najwyższą liczbą komentarzy na jeden post

Bitcoin ma 55% więcej postów dziennie niż Ethereum

Tezos ma największą średnią liczbę polubień na post

Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach Instagram dominuje w naszym życiu. Rzadko zdarza się iść na wydarzenie towarzyskie i nie zobaczyć jego reliktu na platformie do udostępniania zdjęć i filmów Marka Zuckerburga następnego dnia.

Podczas gdy rozmowy o kryptowalutach mają reputację typowo rezydujących na platformach takich jak Twitter czy Reddit, nic nie jest odporne na uścisk Instagrama.

Byliśmy ciekawi, które monety są najbardziej popularne na platformie, więc stworzyliśmy ważony indeks oceniający średnią liczbę dziennych postów, a także średnie polubienia i komentarze do tych postów, dla 50 najlepszych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej.

Cardano najpopularniejszym hashtagiem na Instagramie

Fani Cardano mają reputację jednych z najbardziej zagorzałych zwolenników kryptowalut, a badanie tutaj z pewnością to potwierdza. Według naszego ważonego indeksu są one najpopularniejszą kryptowalutą na Instagramie. Podczas gdy średnia dziennych postów jest dziewiąta, średnia liczba zarówno polubień, jak i komentarzy do tych postów jest piąta.

W pierwszej piątce pojawiają się dwa stablecoiny – Binance USD na drugim miejscu i Tether na czwartym. Co ciekawe, w przypadku Tethera jego średnia liczba postów jest stosunkowo przeciętna i wynosi 18. Jednak liczba polubień i komentarzy jest odpowiednio trzecia i druga, co być może sugeruje namiętną debatę wśród użytkowników mediów społecznościowych co do wiarygodności szeroko dyskutowanych rezerw.

Ethereum i Solana to pozostałe 5 najlepszych monet, dwie wagi ciężkie w DeFi, które utrzymują Uniswap w pierwszej piątce.

Bitcoin tematem większości codziennych postów

Numer jeden Bitcoina w kapitale rynkowym jest dopasowany do jego miejsca numer jeden pod względem największej liczby postów, z liczbą 9,600 postów dziennie. Jest to o 55% więcej średnich dziennych postów niż Ethereum na drugim miejscu z 6,200 postami.

Jest to ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku Binance USD, który zajmuje trzecie miejsce z 4,200 postami. Być może zaskakujące jest to, że Dogecoin ma zaledwie tyle postów, aby zająć czwarte miejsce z 2,200 postami dziennie.

Tether najczęściej komentowaną kryptowalutą

Tether, który, jak omówiono powyżej, nie jest obcy kontrowersjom, znajduje się na szczycie tabeli pod względem średniej liczby komentarzy na post, uzyskując 199 postów.

Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że jest on tak kluczowy dla płynności stanowiącej podstawę całego ekosystemu kryptowalut, a jednocześnie tak prowokacyjny pod względem swojej polaryzującej natury.

Warto zauważyć, że Ethereum zajmuje dopiero dziesiątą pozycję, podczas gdy Bitcoin jest jeszcze niżej, na 14. miejscu. Aave, token DeFi ERC-20, plasuje się za Tetherem na drugim miejscu.

Tezos najbardziej lubianą kryptowalutą

Tezos był agresywny w swoich naciskach reklamowych, z umowami sponsorskimi z zespołami Formuły 1 McLaren i Red Bull, a także piłkarskim gigantem Manchesterem United. Ich marketing wywarł również wpływ na Instragram. Konkurent Ethereum zajmuje pierwsze miejsce z 9,700 średnimi polubieniami na post, 28% więcej niż Aave na drugim miejscu z 7,600 polubieniami. Ponownie, Tether zajmuje ważne miejsce na trzecim miejscu, podczas gdy nasz numer jeden w rankingu ogólnym, Cardano, jest piąty z 3,400 polubieniami na post.

Wnioski

Jeśli chodzi o kryptowaluty, społeczność jest określeniem, które jest wymieniane bardzo często. Będąc częścią internetu, te kryptowaluty również doświadczają, że większość ich dyskursu odbywa się w świecie wirtualnym.

Instagram może nie być pierwszą platformą mediów społecznościowych, która przychodzi do głowy, gdy myśli się o kryptowalutach, ale powyższe liczby pokazują, że mimo to jest często używany do publikowania postów o kryptowalutach.

Cardano, według naszego badania, jest najbardziej popularną monetą na Instagramie. Pod względem ogólnej liczby postów nikt nie konkuruje z Bitcoinem pod względem czystego wolumenu, ale najsłynniejsza kryptowaluta jest rozczarowana posiadaniem 20. największej liczby polubień i 14. największej liczby komentarzy – co zdegradowało ją do 7. miejsca w ogólnym rankingu.

Być może osiągnęła już na tyle duży pułap rynkowy, że influencerzy i użytkownicy Instagrama są bardziej przyciągani do monet z potencjalnie większym wzrostem i zmiennością w krótkim okresie?

Źródła / Uwagi