Cardano vs Solana? Inwestorzy preferują Metacade (MCADE)

Cardano i Solana to dziś dwie wielkie nazwy w świecie kryptowalut. Wielu twierdziło, że mają nawet potencjał „zabicia” Ethereum, ponieważ pojawiły się na scenie z pewnymi unikalnymi możliwościami, a jednocześnie obsługują zdecentralizowane aplikacje (dApps).

Jednak sytuacja zmieniła się w ostatnim czasie. Wielu inwestorów uważa teraz, że Metacade, projekt zbudowany na Ethereum, ma znacznie większy długoterminowy potencjał.

Nieudane zabójstwa

Cardano i Solana były kiedyś określane jako „zabójcy ETH”. Pomimo szumu obie walczyły o podporządkowanie sobie największego na świecie ekosystemu Web3. Obie sieci mogłyby oferować wyższą przepustowość transakcji i znacznie niższe opłaty, więc dlaczego nie udało im się zrzucić Ethereum z jego tronu?

Te dwa ekosystemy są domem dla wielu różnych projektów. Dodatkowo mogą oferować zarówno NFT, jak i wszelkiego rodzaju zdecentralizowane usługi finansowe ( DeFi ). Problem polega na tym, że wydaje się, że nie tak wiele osób chce korzystać z tych usług w porównaniu z projektami opartymi na Ethereum.

Czym jest Solana (SOL)?

Solana (SOL) jest reklamowana jako wysokowydajny blockchain nowej generacji. Sieć ta umożliwia programistom tworzenie zdecentralizowanych aplikacji, które są skalowalne, bezpieczne i wydajne, wykorzystując mechanizm konsensusu Proof of Stake w celu obniżenia kosztów energii i zwiększenia szybkości transakcji.

Jednakże, sieć regularnie doświadczała awarii w ciągu pierwszych 2 lat jej działania. Między czerwcem 2021 a czerwcem 2022 blockchain Solana wyłączał się 7 razy. Ponieważ łańcuchy bloków mają być dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, wielu inwestorów straciło wiarę w ten ekosystem. Dla porównania, Bitcoin działa nieprzerwanie od 9 lat.

Czym jest Cardano (ADA)?

Cardano (ADA) ma podobną ofertę do Solany, ale znacznie lepszą historię, jeśli chodzi o odporność sieci. Kluczowa różnica między Cardano a innymi sieciami polega na tym, że był to pierwszy blockchain, który został opracowany w drodze recenzowanych badań.

Zespół ADA opracowuje obecnie nowe rozwiązanie skalowalne dla sieci o nazwie Hydra . Oczekuje się, że kiedy ta aktualizacja zostanie uruchomiona, Cardano będzie w stanie przetworzyć do 1 000 000 transakcji na sekundę (TPS), co stanowi ogromną poprawę w stosunku do Ethereum, nawet po tym, jak „The Merge” zwiększy ilość ETH z 15 TPS do 100 000.

Wysoka obietnica, niski popyt

Podczas gdy zarówno Solana, jak i Cardano wyglądali na skazanych na „odwrócenie” Ethereum pod względem kapitalizacji rynkowej, ta prognoza jak dotąd okazała się daleka od prawdy.

W przypadku Cardano istnieje obecnie tylko 70 000 aktywnych adresów portfeli, co stanowi mniej niż jedną dziesiątą wszystkich adresów Ethereum.

dApps zbudowane na Ethereum mają wyjątkową przewagę, jeśli chodzi o wskaźniki użytkowników, ponieważ więcej osób chce korzystać z tego ekosystemu. Projektem, który wydaje się wykorzystywać zintegrowane korzyści Ethereum, jest Metacade.

Metacade: ogromny potencjał użytkownika

Inwestorzy zaczęli zagłębiać się w Metacade z wielu kluczowych powodów. Projekt ten jest zupełnie nowym ekosystemem play-to-earn, który jest z natury skoncentrowany na społeczności i oferuje niesamowite korzyści swoim członkom.

Ponieważ wygląda na to, że GameFi rozszerzy się na rynek liczący 3 miliardy osób i podbije samą branżę gier, projekty takie jak Metacade są wyjątkowo dobrze przygotowane do przyciągnięcia dużej liczby użytkowników. Biorąc pod uwagę, że Metacade to cała arkada gier, a nie pojedynczy tytuł, wydaje się to więcej niż prawdopodobne.

Inicjatywy społeczne

Graczom często może być trudno znaleźć najnowsze (i najcenniejsze) informacje, aby jak najlepiej wykorzystać ich doświadczenia z gry w blockchainach. Metacade rozwiązuje ten problem, tworząc centrum dla społeczności graczy, aby mogli dzielić się wszystkim, co wiedzą, w tym najnowszymi osiągnięciami w grach i technikami gry.

Ponadto Metacade zapewni użytkownikom nagrody w postaci tokenów MCADE za dzielenie się swoją wiedzą ze społecznością. Platforma zachęca do silnych relacji między graczami i daje im więcej możliwości zarabiania w tym procesie.

W posiadaniu graczy

Metacade planuje stać się zdecentralizowaną autonomiczną organizacją (DAO), co jest kolejną funkcją, która ma przyciągnąć dużą liczbę użytkowników do platformy. Posiadacze MCADE mogą głosować nad tym, jak ta platforma będzie działać w przyszłości, ponieważ platforma Metacade daje graczom więcej mocy w celu rozwoju samej branży GameFi.

Jedną z kluczowych metod, poprzez które Metacade ma na celu pomóc branży GameFi w rozwoju, jest program Metagrantów. Gracze mogą się zbierać, głosować i decydować, które nowe tytuły P2E powinny powstać w przyszłości. Po przejrzeniu propozycji przesłanych przez utalentowane zespoły programistów społeczność Metacade może sfinansować je bezpośrednio, aby ułatwić ich tworzenie.

SOL vs ADA vs MCADE: Oto co myślą inwestorzy

Ponieważ Solana ma trudności z utrzymaniem się, a Cardano nie osiąga zadowalających wyników pod względem liczby użytkowników, żadnemu projektowi nie udało się „zabić” Ethereum. W rzeczywistości Ethereum właśnie zakończyło „ The Merge ” i oferuje teraz podobną przepustowość transakcji swoim konkurentom. Ponieważ ekosystem ten jest znacznie większy pod względem liczby użytkowników, ma on dużą przewagę konkurencyjną.

Metacade, zbudowane na Ethereum, jest dobrze przygotowane do gwałtownego wzrostu. Nie tylko może zaoferować użytkownikom Ethereum pewne wyjątkowe korzyści, ale platforma oferuje również szereg gier typu play-to-earn w swoim salonie gier. Token MCADE dopiero co rozpoczął swoją presale, co oznacza, że ma bardzo duży potencjał.

Projekty takie jak Metacade mogą być kluczowymi projektami, które łączą szerszą branżę. Jest on niezwykle atrakcyjny dla graczy, a inwestorzy zaczynają myśleć, że może mieć znacznie lepszą przyszłość w porównaniu z głównymi markami, takimi jak Solana i Cardano.

Token MCADE jest wypuszczany za jedyne 0,008 $ w pierwszej rundzie inwestycji. Na późniejszych etapach presale wzrośnie do 0,02 USD. Jeśli to czytasz, możesz się zaangażować i uzyskać dostęp do niektórych znaczących korzyści, zanim token zostanie udostępniony publicznie jeszcze w tym roku.