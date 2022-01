Po długotrwałej stracie, piąta największa moneta pod względem kapitalizacji rynkowej zaczyna odnotowywać zwyżkę. Jeśli przyciągają Cię unikalne cechy i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić Cardano, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Cardano jest jednym z największych blockchainów, które z powodzeniem wykorzystują mechanizm konsensusu proof-of-stake, który jest mniej energochłonny niż algorytm proof-of-work, na którym opiera się Bitcoin. Chociaż znacznie większe Ethereum ma zamiar przejść na PoS, transformacja ta będzie odbywać się stopniowo.

Projekt szczyci się tym, że wszystkie opracowane technologie przechodzą przez proces wzajemnie weryfikowanych badań, co oznacza, że śmiałe pomysły mogą być kwestionowane przed ich zatwierdzeniem.

Według zespołu Cardano, ten akademicki rygor pomaga blockchainowi być trwałym i stabilnym – zwiększając szansę, że potencjalne pułapki mogą być z góry przewidziane.

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest przewidzieć dokładne prognozy dotyczące kryptowalut, nigdy nie powinieneś podejmować żadnych decyzji wpływających na Twoje finanse przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz stracić.

Według Crowd Wisdom, Cardano będzie notowane między 1,39 a 1,51 USD w ciągu najbliższych kilku godzin. W chwili pisania tego kryptowaluta była warta 1,53 USD. Obecna perspektywa jest pozytywna.

In the last 24 hours or so #cardano has had similar or higher transaction volume compared to #ethereum.

The fees on cardano totalled a mere $66,000 to process all of it. Over 4 billion in transaction volume.

Ethereum cost over 44 million dollars in fees.https://t.co/nm5fOb2L5O

— Ed n' ₳ltcoins (@EdnStuff) January 16, 2022