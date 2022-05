Bittrex był wcześniej jedną z największych giełd kryptowalutowych na świecie pod względem dziennego wolumenu obrotów.

Bittrex był jedną z wiodących giełd kryptowalutowych na świecie podczas hossy w 2017 roku. W tym czasie coraz więcej osób wchodziło na rynek, a cena Bitcoina wzrosła prawie 20-krotnie, wznosząc się z 1,000 USD do 19,000 USD przed końcem 2017 roku.

Jednak Bittrex stracił swoje miejsce wśród najlepszych giełd kryptowalutowych pod względem wolumenu obrotów. Obecnie Bittrex zajmuje 24. miejsce wśród wiodących giełd pod względem wolumenu obrotów.

Dyrektor ds. Biznesu (CBO) giełdy, Chris Sinkey, wyjaśnił podczas niedawnego wywiadu, w jaki sposób platforma handlu kryptowalutami znalazła się w tyle:

„Krótko po tym, jak dołączyłem do Bittrex, była to największa giełda na świecie pod względem wolumenu obrotów i liczby rynków. W tym czasie było ogromne zapotrzebowanie na konta, ponieważ cena Bitcoina wzrosła z dwóch do trzech tysięcy, a następnie do 17, 18 i 19 tysięcy dolarów. Jeden z naszych serwerów, który obsługiwał nowe konta, miał problemy z obsługą tego obciążenia. Musieliśmy ograniczyć liczbę nowych użytkowników. Jest to jeden z powodów, dla których Binance mogło się rozwijać. Ponieważ użytkownicy, którzy nie mogli dostać się na Bittrex, musieli się gdzieś przenieść. Binance był wtedy nową giełdą. Dopiero co przeprowadzili ICO latem i zaczynali zyskiwać na popularności”.

Sinkey dodał, że powodem, dla którego inne giełdy kontrolują teraz lwią część rynku, jest ilość kapitału, który zgromadziły i przeznaczyły na marketing. Dodał, że Bittrex podjął decyzję o pozostaniu całkowicie prywatnym i samowystarczalnym finansowo.

CBO Bittrex został również poproszony o przedstawienie rozróżnienia między Bittrex a Bittrex Global. Powiedział on:

„Inne giełdy, takie jak Binance, postępują odwrotnie. Weszły one do USA, korzystając z tej samej infrastruktury, ale stworzyły giełdę amerykańską. Różnica polega na tym, że nasze księgi zleceń są współdzielone z Bittrex US. […] Tak więc w księdze zleceń Bitcoina, ponieważ oba rynki są dostępne dla handlu, klient z USA może być kontrahentem w transakcji z klientem z Europy. Dzieje się tak dlatego, że wszyscy klienci na naszej platformie są poddawani kontroli KYC, a my stosujemy bardzo rygorystyczny i zgodny z przepisami proces AMPL”.