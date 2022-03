Celsius rozszerza organizację serii hackathonów

Celsius, jedna z najbardziej znanych platform do zaciągania i udzielania pożyczek w kryptowalutach na świecie, rozszerza swoją serię hackathonów – donosi PR News Wire. Decyzja ta została podjęta po sukcesie ostatniego wydarzenia NFT Hackathon, które odbyło się w Serbii.

Badanie adopcji NFT przez Celsius

Hackathon NFT organizowany przez Celsius odbył się w stolicy Serbii, Belgradzie, w dniach 5-6 marca bieżącego roku. Jego celem było zbadanie możliwości przyjęcia i dostępności NFT za pośrednictwem platformy Celsius.

Podczas hackathonu przyznano nagrody o łącznej wartości 5000 dolarów. Wzięło w nim udział 21 zespołów składających się z projektantów, programistów, fanów NFT, artystów i właścicieli galerii.

Easy We C00l, zespół, który zwyciężył w konkursie, skomentował to wydarzenie za pośrednictwem swojego rzecznika prasowego:

"Oprócz pozytywnych i kreatywnych ludzi, mentorów, świetnych organizacji i zdobycia nowych kontaktów, udało nam się również poznać biznesową stronę rozwiązań".

Chikn Degens, który zajął drugie miejsce, chwalił przyjazną atmosferę hackathonu, nazywając go "dobrze zorganizowanym". Zgodnie z jego stwierdzeniem, oferował on "możliwość spotkania i nawiązania kontaktu z wieloma interesującymi ludźmi".

Również BlockOps, który zajął trzecie miejsce, był bardzo zadowolony z imprezy. Stwierdzili, że dobrze się bawili i poznali kilka niesamowitych umysłów. Mają nadzieję, że będą mogli dalej rozwijać swój pomysł na hackathon.

Współzałożyciel firmy Celsius i CTO Nuke Goldstein podzielił się swoją opinią na temat korzyści płynących z hackathonów:

"Hackathony to dla Celsiusa jeden ze sposobów, aby pozostać blisko nowinek kryptowalutowych. Świat szybko się zmienia, a my wiemy, że kolejny wielki talent lub pomysł może pojawić się dosłownie z każdego miejsca".

Platforma aktywnie pracuje nad organizacją kolejnych hackathonów na całym świecie, aby zaprezentować najnowsze talenty i pomysły dotyczące blockchain.

O Celsius

Celsius pomaga swoim klientom, których liczba na całym świecie przekracza milion, osiągnąć niezależność finansową. Jest to możliwe dzięki błyskawicznym, tanim pożyczkom i usłudze "compounding yield" dostępnej zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach stacjonarnych.

Celsius to oparta na blockchainie platforma bez opłat, stworzona w przekonaniu, że usługi finansowe powinny robić tylko to, co leży w najlepszym interesie społeczności i klientów. Członkostwo w platformie daje dostęp do zindywidualizowanych usług finansowych, które w przeciwnym razie są niedostępne w konwencjonalnych instytucjach finansowych.