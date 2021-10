Na wzrost ceny Bitcoina prawdopodobnie wpłynęła również wiadomość o zatwierdzeniu pierwszych kontraktów futures na ETF-y na bitcoiny w USA

Cena Bitcoina wzrosła do średnio 60 018 USD na głównych platformach handlowych, tym samym wiodąca pod względem kapitalizacji rynkowej kryptowaluta osiągnęła najwyższy poziom od sześciu miesięcy.

Podczas wczesnej sesji w piątek Bitcoin przebił kluczowy opór w okolicy 59 800 USD w wyniku wzrostu wolumenu zakupów, który nastąpił pod wpływem wiadomości o zatwierdzeniu pierwszego ETF-u na kontrakty terminowe na Bitcoin (BTC) przez amerykańską SEC.

W październiku para BTC/USD odnotowała wzrost o 34,4%, niwelując wrześniowe 8% straty, a dostawca analizy danych on-chain Glassnode zauważył, że ruch Bitcoina do 60 tys. USD przyniósł zysk 99,02% wszystkich portfeli BTC.

With #Bitcoin attacking $60k once again, only 0.98% of the circulating supply was last spent at higher prices.

Owners of this 185,816 $BTC HODLed throughout all the volatility, the ups, and the downs of the last 6 months.

99.02% of all $BTC supply is now in profit. pic.twitter.com/B7C8QUX5r3

— glassnode (@glassnode) October 15, 2021