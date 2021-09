Cena BTC przekroczyła barierę 50 000 USD, a bykom udało się przetestować strefę 50 200 USD podczas rajdu na szerszym rynku

Cena Bitcoina ponownie przekroczyła poziom 50 000 USD po tym, jak byki doprowadziły do zwyżki o ponad 5% we wczesnych godzinach porannych w czwartek.

Cena pionierskiej kryptowaluty wzrosła rano do maksimum 50 200 USD, zanim byki napotkały opór – wynika z danych CoinGecko.

Zwyżka to kolejna próba byków, aby dokonać wybicia powyżej poziomu 50 000 USD. Wcześniejszy ruch powyżej trudnej do pokonania strefy podaży nie powiódł się, gdy cena BTC skorygowała się po osiągnięciu 50 505 USD w dniu 23 sierpnia.

BTC w momencie pisania artykułu kosztuje około 49 800 USD, a inwestorzy ochoczo realizują zyski, przyczyniając się do spadku poniżej psychologicznej bariery.

Według analityka ds. kryptowalut, Michaëla van de Poppe, ściana podaży nieco powyżej 50 000 USD stanowi „ostateczną barierę”, zanim ceny wzrosną do następnego oporu około 57 000 USD. Analityk zwraca jednak uwagę na dwa możliwe cele bessy, jeśli BTC nie wzrośnie w górę. Pierwsze wsparcie miałoby wówczas wynieść 44 586 USD.

Jeśli powyższy poziom cen nie zapewni bufora, cena kryptowaluty może spaść do strefy 36 500 USD – twierdził w czwartek analityk.

Van de Poppe spodziewa się jednak wzrostu notowań altcoinów o dużej kapitalizacji, w miarę jak na rynek napływają pieniądze pod wpływem wzrostów Bitcoina (BTC) i Ethereum (ETH).

Probably we'll see the money go through the coins once again.

First, #Ethereum and #Bitcoin run.

Then the large caps start running etc.

Quite simple.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 2, 2021