Cena Dogecoina gwałtownie spadła, gdy inwestorzy zaczęli się obawiać o przejęcie Twittera przez Elona Muska . Po wzroście do wielotygodniowego maksimum 0,1715 USD we wtorek, moneta spadła o 20% i jest notowana na poziomie 0,1381 USD, zwiększając swoją całkowitą kapitalizację rynkową do około 18 mld USD.

Wątpliwości dotyczące zakupu Twittera przez Elona Muska

W poniedziałek Twitter ogłosił, że zgodził się na przejęcie go przez Elona Muska, dyrektora generalnego Tesli i SpaceX. Uzgodniona cena transakcji to 54 USD za akcję, co oznaczałoby wycenę firmy na ponad 44 mld USD.

Istnieją jednak obawy, czy transakcja dojdzie do skutku. Po pierwsze, cena akcji Twittera wynosi 49 USD, a więc jest niższa niż cena przejęcia. Firma jest obecnie wyceniana na około 37 miliardów dolarów, czyli ponad 7 miliardów dolarów poniżej ceny przejęcia.

Istnieje przekonanie, że Elon Musk wyjdzie z transakcji i zapłaci 1 miliard dolarów opłaty likwidacyjnej. Wynika to po prostu z faktu, że przejęcie Twittera będzie miało niezamierzone konsekwencje dla Tesli i innych firm należących do Muska.

Po pierwsze, największym rynkiem zbytu Tesli są Chiny, gdzie firma posiada również dużą fabrykę. Firma kupuje też większość swoich surowców z Chin. Państwo to znane jest z ograniczania wolności słowa. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że Chiny będą dążyć do ukarania Muska w przypadku jakichkolwiek nieprzychylnych tweetów.

Z tego względu cena Dogecoina spadła z powodu rosnących obaw, że Musk w ogóle nie kupi Twittera. Większość inwestorów uważa, że jeśli przejęcie dojdzie do skutku, będzie to korzystne dla Dogecoina, ponieważ Musk obiecał, że doda go jako opcję płatności.

Prognoza cenowa Dogecoina

Wykres dzienny pokazuje, że cena DOGE utworzyła formację podwójnego szczytu na poziomie 0,1725 USD. Wspomniane ułożenie jest zazwyczaj niedźwiedzim znakiem. Obecnie cena przesunęła się do 25-dniowej i 50-dniowej średniej kroczącej, podczas gdy oscylator stochastyczny przesunął się powyżej poziomu wyprzedania.