Po tygodniach napiętej atmosfery związanej z wydaniem stablecoina TerraUSD (UST), token LUNA został zmuszony do ugryzienia pokornego tortu po tym, jak ten sam stablecoin odłączył się od dolara amerykańskiego, powodując ogromny spadek jego ceny.

Cena LUNA, natywnego tokena Terra, spadła o ponad 95% w ciągu ostatnich pięciu dni, przy czym największy spadek odnotowano dzisiaj, kiedy to cena zmniejszyła się o około 86% w momencie pisania tego tekstu.

W ciągu jednego tygodnia LUNA spadła z poziomu ponad 80 USD do obecnej ceny 4,89 USD w momencie pisania tego tekstu.

LUNA i UST

Niektórzy analitycy twierdzą, że istnieje możliwość, iż w projekcie Terra zabrakło środków na wsparcie UST i utrzymanie powiązania z dolarem.

Jednak Luna Foundation Guard (LFG), organizacja, która dba o to, by UST utrzymał swój dolarowy peg, włożyła wiele wysiłku w to, by nie doszło do kolejnych strat i by UST powrócił do poziomu dolara.

Poza tym Terra opróżniła swoją rezerwę Bitcoinów, przeznaczając 1,5 miliarda dolarów BTC na wsparcie UST i obronę kursu dolara poprzez dodanie ekosystemom niezbędnej płynności. Ponadto firma zaczęła pożyczać monety innym firmom handlowym, a także wydała 750 milionów tokenów UST, aby zgromadzić BTC – wszystko w celu obrony kursu.

5 maja wartość środków zgromadzonych przez LFG wynosiła 167,081 BTC (3,5 mld USD), kiedy ogłosiła ona, że dodała jeszcze 37,863 monet. Efekty rynkowe nie przeszkadzały jednak Do Kwonowi, fundatorowi Terra, który napisał na Twitterze „wdrażamy więcej kapitału – przygotujcie się”.

Deploying more capital – steady lads — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) May 9, 2022

Jednak po tweecie Kwon’a firma przeniosła 42,500 monet na różne platformy wymiany kryptowalut, takie jak OKX, ale od tego czasu Kwon nie powiedział ani słowa.

Jak działają UST i LUNA

UST i LUNA współpracują w celu utrzymania ceny 1 USD, wykorzystując teorię gier oraz mechanikę spalania i mennicy opartą na blockchainie. Mechanizmy te działają jako amortyzator zmienności cen UST, zapewniając traderom możliwość wymiany UST o wartości 1 USD na LUNA o wartości 1 USD.

Chociaż spekulowano na temat przyszłości LUNA, dzisiejszy wykres świecowy Doji pokazał, że chociaż byki kupują na niższych poziomach, niedźwiedzie bronią niższych poziomów, co sprawia, że presja sprzedaży i kupna zanika.