Ze względu na niepewność na rynku, moneta HERO była jedną z najbardziej zmiennych kryptowalut w ciągu ostatniego miesiąca. Wczoraj wzrosła o ponad 5%, ale później spadła aż o 8,74%.

Dlaczego jednak moneta wczoraj wzrosła i dlaczego skok ten był dość płytki? W tym artykule przyjrzymy się możliwym przyczynom wczorajszego trendu zwyżkowego.

Zanim jednak zagłębimy się w te powody, musimy najpierw zaznajomić tych, którzy być może po raz pierwszy zetknęli się z terminem „Metahero”.

W skrócie, Metahero to kryptowaluta metaverse uruchomiona w lipcu 2021 roku z wizją stworzenia ultrarealistycznego cyfrowego świata, w którym użytkownicy mogą skanować ludzi i przedmioty z prawdziwego świata do metaverse.

Aby wesprzeć swoją wizję, firma nawiązała współpracę z wiodącą technologią skanowania 3D 16k, a także z czołowym producentem gier, Wolf Digital World (WDW).

Jednym z głównych powodów, dla których cena Metahero wzrasta, jest obecny rozwój firmy, a najnowszym jest sponsorowanie imprezy FAME MMA, gdzie firma udostępni na miejscu swój pierwszy skaner podróżny (Metascanner). Wszyscy użytkownicy będą mieli możliwość sprawdzenia tego urządzenia.

Wydarzenie to odbędzie się już w przyszłym miesiącu, 14 maja.

Kolejnym powodem, który w dużym stopniu przyczynił się do ostatniego trendu byków jest fakt, że Everdome (metaverse Metahero) zakończyło w zeszłym tygodniu aidrop Genesis NFT.

Posiadacze DOME (natywnego tokena Everdome) będą mogli ubiegać się o klucze założycielskie do Everdome.

📷 The Genesis NFT snapshot has been taken.

With this snapshot, 9,999 DOME holders have been given the opportunity to claim founding keys to Everdome.🚀

👉 https://t.co/pXmw7zHFHk

Details on when/how to claim your Genesis #NFT coming very soon. #TheJourneyHasBegun pic.twitter.com/hRxr92w3gK

— Everdome (@Everdome_io) April 27, 2022