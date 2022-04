NEAR, natywny token Near Protocol, odnotował dziś gwałtowny wzrost po tym, jak blockchain Near Protocol uruchomił swój szeroko oczekiwany stablecoin – USN.

W momencie pisania tego tekstu, token NEAR odbił się od dna i osiągnął poziom 14,96 USD, co stanowi wzrost o 8,38% w ciągu ostatnich 24 godzin. Jednak w ciągu ostatniego tygodnia token nadal pozostaje na minusie o około 12% w następstwie spadku na szerszym rynku kryptowalut w ciągu ostatniego tygodnia.

Stablecoin USN od Near Protocol

Nowo uruchomiony stablecoin USN jest algorytmicznym stablecoinem. Wykorzystuje on mieszankę tokenomiki, aby utrzymać stosunek 1:1 w stosunku do dolara amerykańskiego. Został on uruchomiony przez zdecentralizowaną organizację opartą na protokole NEAR o nazwie Decentral Bank.

Ludzie mogą spalić tokeny NEAR, aby wybić stablecoin USN i mogą również spalić stablecoin USN, aby uzyskać tokeny NEAR.

Decentral zapowiedział, że pierwsi pożyczkodawcy otrzymają stopę zwrotu w wysokości do 20%, czyli coś, co dorównuje popularnemu stablecoinowi UST firmy Terra.

Rezerwy stablecoina USN będą utrzymywane przez Decentral Bank DAO, które będzie organizować comiesięczne głosowania, aby rozdać nagrody w wysokości 10 milionów dolarów za handel USN.

Zatłoczony rynek stablecoinów

USN będzie musiał zmierzyć się z silną konkurencją na rynku stablecoinów, a jego głównym konkurentem będzie stablecoin UST firmy Terra, który ma już wsparcie w postaci 2,5 miliarda dolarów amerykańskich znajdujących się już w rezerwach.

Istnieje również inny oczekiwany stablecoin, czyli USDD od blockchainu Tron, który obiecuje 30% APY.

Większość inwestorów wydaje się podchodzić do stablecoina USN w sposób zachowawczy, oczekując, że w Near Protocol pojawi się więcej opcji DeFi, które zwiększą użyteczność stablecoina USN.