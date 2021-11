Cena Omicron (OMIC) dynamicznie rośnie po tym, jak najnowszy wariant COVID-19 został nazwany jego imieniem

Stosunkowo mało znany Omicron osiągnął dziś najwyższy poziom w historii, ponieważ nowy i szybko rozprzestrzeniający się wariant COVID-19 został nazwany tą samą nazwą przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

W związku z powstałą sytuacją rynki akcji i Black Friday odnotowały masową wyprzedaż, która wymazała listopadowe zyski dla indeksu S&P 500 i Nasdaq Composite pod koniec ubiegłego tygodnia.

Mr. Whale, krytyk kryptowalut, skomentował na Twitterze, że masowy skok cen był znakiem, że mamy do czynienia z "gigantyczną bańką".

A crypto token named after the new COVID-19 variant ‘Omicron’ is up over 650% within the 3 days, and is now worth over $400 million.

If this isn’t a sign we’re in a giant bubble, I don’t know what is. pic.twitter.com/7ESD1v9wgF

— Mr. Whale (@CryptoWhale) November 28, 2021