Cena Solany po próbie skorygowania ostatniego spadku znów zaliczyła spadek. Tym razem kurs obniża się po tym, jak most łączący Solanę i Ethereum, zwany Wormhole Bridge, został zhakowany, co spowodowało utratę 120000 zawiniętych ETH o szacunkowej wartości 320 milionów dolarów.

Solana jest obecnie wyceniana na 98,45 USD ze spadkiem o 9,42% w ciągu ostatnich 24 godzin. Jest obecnie notowana o 62,15% niżej w porównaniu z rekordowym poziomem 260,06 USD z 6 listopada 2021 r.

Obecna kapitalizacja rynkowa SOL wynosi 30,9 miliarda dolarów. Ma w obiegu podaż 314,8 miliona monet SOL i 24-godzinny obrót w wysokości 3,2 miliarda dolarów.

Jak wynika z pojawiających się doniesień, Wormhole Bridge został zhakowany we wczesnych godzinach 3 lutego.

Według raportów i postów na Twitterze zespołu Solana, hack spowodował utratę około 120,000 monet ETH o łącznej wartości 320 milionów dolarów. Po włamaniu zespół powiedział, że Ethereum (ETH) zostanie dodany do mostu, aby zapewnić, że każdy owinięty ETH na moście jest w pełni zabezpieczony.

The wormhole network was exploited for 120k wETH.

ETH will be added over the next hours to ensure wETH is backed 1:1. More details to come shortly.

We are working to get the network back up quickly. Thanks for your patience.

— Wormhole🌪 (@wormholecrypto) February 2, 2022