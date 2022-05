Podczas gdy większość altcoinów wykazuje tendencję spadkową, cena monety XDC w ciągu ostatnich dwóch tygodni wzrosła.

Wczoraj cena monety XDC podskoczyła o ponad 13%, osiągając dzienny szczyt na poziomie 0,06817 USD, po czym powróciła do dzisiejszego poziomu 0,06077 USD. W ciągu ostatnich siedmiu dni moneta wzrosła o ponad 7,8%, a w ciągu ostatnich dwóch tygodni o ponad 11,0%.

W tym artykule skupimy się na powodach, dla których cena XDC Network wzrosła w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Jednym z głównych powodów obecnego wzrostu notowań jest niedawne uruchomienie projektu (XDCNFT) przez firmę technologiczną BlocksWorkz.

Projekt ten jest rynkiem tokenów niewymienialnych (NFT), który wykorzystuje technologię blockchain firmy XinFin (sieć XRC20).

🚨XDCNFT Marketplace Is Now LIVE and Open! Congrats to #BlocksWorkz Team !!! $BLKZ is the native token. #XDCNFT is built on #XDC Network. The best alternative to #opensea #NFT Marketplace ⚡ – Use XDCPay App & pay with #BLKZ or $XDC coins at #xdcnft : https://t.co/uUYE2gopul

— euromandriver 🪙 Best Invest XDC (@BestInvest_XDC) April 28, 2022