CEO Algorand: Rozwiązanie dla Bitcoina nie jest efektywne

Dyrektor generalny Algorand Foundation powiedział, że jest wielkim fanem Bitcoina, ale kryptowalucie brakuje pewnych aspektów.

Dyrektor generalny Algorand Foundation omówił różne aspekty przestrzeni kryptowalutowej podczas niedawnego wywiadu dla LA Times . Podczas rozmowy Silvio Micali powiedział, że rozwiązanie dla Bitcoina nie jest efektywne.

Zapytany o swoje przemyślenia na temat Bitcoina, Micali powiedział:

„Zaufałem głównej idei. Koncepcja jest piękna, ale rozwiązanie nie jest do końca efektywne. Wszyscy dążymy do piękna i elegancji w tym, co robimy. Bitcoin pochłania tyle energii elektrycznej, co mały kraj, a my będziemy zużywać tyle energii elektrycznej, co mniej więcej 10 domów”. Algorand stosuje bowiem tak zwaną metodę proof-of-stake do walidacji bloków transakcji, w przeciwieństwie do znacznie bardziej energochłonnego systemu proof-of-work bitcoina.

Micali dodał, że przestrzeń blockchain jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju i ma przed sobą długą drogę. Stwierdził, że istnieją różne generacje technologii blockchain, które działają jednocześnie. Powiedział:

„Jesteśmy w bardzo podzielonym świecie. Mamy blockchain 1.0, 2.0, 3.0 i 4.0 – którym według mnie jest Algorand – które jednocześnie współistnieją w tym samym czasie. Jest to więc bardzo wyjątkowe. Jeśli spojrzymy na rewolucję przemysłową (…), mamy coraz bardziej zaawansowane [technologie], więc zazwyczaj nie wszystkie te rzeczy ze sobą koegzystują. Znajdujemy się w bardzo wyjątkowym momencie, w którym istnieją niezwykle zaawansowane blockchainy, takie jak nasz, a jednocześnie istnieją blockchainy bardzo wczesnej generacji, które nadal funkcjonują w tym samym czasie”.

Prezes Algorand dodał:

„W momencie, gdy blockchain zacznie być wykorzystywany do transakcji, moim zdaniem pojawi się kilka blockchainów, które będą naprawdę zdolne do zawierania transakcji przy bardzo niskich kosztach. Gdy tradycyjne finanse zaczną korzystać z blockchaina, nastąpi przyspieszenie rozwoju tych blockchainów, które są naprawdę masowo i transakcyjnie wykorzystywane. Niektóre magazyny wartości [takie jak bitcoin] prawdopodobnie nie znikną”.

Algorand jest jedną z wiodących kryptowalut na świecie. Algorand Foundation podpisała niedawno umowę partnerską z organem zarządzającym piłką nożną FIFA i stała się oficjalnym partnerem blockchain dla nadchodzących MŚ 2022 w Katarze.