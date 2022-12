CEO Binance Zhao może stanąć przed zarzutami karnymi

Prokuratorzy Departamentu Sprawiedliwości są podzieleni co do tego, czy wystarczy dowodów, aby postawić zarzuty karne CEO Binance, Changpengowi Zhao

Pozycja Binance w branży jest tak dominująca, że każda historia na ich temat jest teraz dużym wydarzeniem

Niezależnie od zarzutów, dowód rezerw Binance nie spełnia wymogów przejrzystości

Kryptowaluty muszą zmienić cały swój etos, ponieważ klienci są obecnie zmuszeni do nadziei ze ślepą wiarą, że wszystko jest w porządku

Znowu się zaczyna. Według raportu Reutersa prokuratorzy Departamentu Sprawiedliwości są podzieleni co do kolejnych kroków, które należy podjąć w związku z dochodzeniem Binance.

Giełda jest przedmiotem dochodzenia od 2018 roku za rzekome nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji.

Raport twierdzi, że niektórzy prokuratorzy federalni chcą agresywnie posunąć się naprzód przeciwko giełdzie. Uważają, że mają wystarczająco dużo dowodów, aby złożyć zarzuty karne przeciwko poszczególnym członkom kierownictwa, w tym CEO Changpeng Zhao (CZ).

Binance odpowiada na zarzuty

Binance skrytykował raport, ku prawdziwemu zaskoczeniu nikogo.

„Reuters znów się pomylił. Teraz atakują nasz niesamowity zespół egzekwowania prawa”, zatweetował.

Czy jest to więc najnowsza burza w kryptowalutach? Czy Binance ma kłopoty?

Cóż, łatwo jest przeskoczyć do reakcji na kolana, biorąc pod uwagę przekręty w przestrzeni od innych aktorów (nie musimy wymieniać żadnych nazwisk, mam dość mówienia o pewnych ludziach). Ale to nie jest to.

To było długotrwałe śledztwo, rozpoczynające się w 2018 roku. Kłótnie Binance z regulatorami nie są tajemnicą. Brian Brooks, były dyrektor generalny amerykańskiej spółki zależnej, Binance.US, ustąpił zaledwie trzy miesiące w pracy, ponieważ regulatorzy zamknęli się w środku.

CZ powiedział wówczas, że Binance „zamierza stać się w przyszłości w pełni regulowaną instytucją finansową” i że byłby „bardzo otwarty” na ustąpienie ze stanowiska, gdyby znalazł się nowy dyrektor generalny z większym doświadczeniem regulacyjnym.

Nie jest to zatem całkowicie nieoczekiwany rozwój sytuacji, przy czym opinia publiczna dobrze wiedziała, że było to trwające dochodzenie.

Więcej tego samego dla kryptowalut

Jednak, podczas gdy nie jest to sytuacja dzwonka alarmowego, podsumowuje duże problemy w branży kryptowalutowej. Nikt tak naprawdę nie wie, co zrobić z tego dochodzenia, i to jest poniekąd punkt – Binance jest daleki od przejrzystości, co nie jest zdrowe dla branży jako całości.

Kryptowaluty są teraz również w punkcie, w którym CZ i Binance są niezwykle ważne dla całej przestrzeni. Błędny krok ze strony giełdy może być fatalny. Jej znaczenie nigdy nie było bardziej oczywiste niż patrząc na fundusz o wartości 1 miliarda dolarów utworzony przez CZ w celu wsparcia walczących graczy w branży (w ruchu przerażająco przypominającym ten od Sama Bankmana-Frieda jako „pożyczkodawcy ostatniej instancji” w poprzednim życiu, nawiasem mówiąc).

To ma sens, że regulatorzy przychodzą po byłą „bez siedziby” giełdę (która wydaje się nadal nie mieć formalnej siedziby, nawiasem mówiąc), biorąc pod uwagę zarówno tę dominację na rynku, jak i brak przejrzystości.

Coinbase i Binance ostatnimi dwoma graczami, ale jeden jest bardziej transparentny od drugiego

Binance, obok Coinbase, jest obecnie prawdopodobnie najważniejszą firmą w całej branży kryptowalutowej. Są jednak bardzo różne. Coinbase jest notowany na giełdzie i na zupełnie innym poziomie pod względem przejrzystości. Wymagane ujawnienia i inne przeszkody, przez które muszą przeskoczyć firmy publiczne, mogą być uciążliwe, ale zapewniają spokój klientom.

Binance, z drugiej strony, omijał prawo w ciągu swoich bardzo udanych kilku lat istnienia. Nie żeby to była krytyka pod ich adresem – branża ta dosłownie wyrosła z niczego, przy całkowicie nie istniejących regulacjach. W przeszłości nie można było zrobić nic innego.

Ale przemysł kryptowalutowy się rozrósł, a Binance nadal prezentuje się jako kompletna tajemnica, jeśli chodzi o swoje finanse. Dzieje się tak pomimo kilku twierdzeń, że jest inaczej.

Ich dowód rezerw był w dużej mierze przeznaczony do rozwiązania tego problemu z przejrzystością. Jednak ich proces jest daleki od zadowalającego. Spędziłem kilka godzin w weekend, próbując dostać głowę wokół tego, i wyszedłem bardziej zdezorientowany niż kiedy wszedłem.

Jesse Powell, dyrektor generalny Kraken, był zauważalnie krytyczny wobec tego i uważam, że podnosi dobre punkty.

Another misleading "PoR" AUP (not an audit) released today. Apparently, there is no consistent process used across exchanges. Again, the process strays far from the original spec.🤦‍♂️ 1. "interchangeable" assets

2. negative balances included

3. no signing

4. aggregation by "class" https://t.co/FGQ3Mn9kyo — Jesse Powell (@jespow) December 10, 2022

W uczciwości, CZ powiedział, że poprawi to, a to wciąż wczesne dni. Ale informacje, które zostały opublikowane do tej pory, nie ujawniają prawie nic o wewnętrznych działaniach lub kondycji finansowej Binance.

Kryptowaluty w punkcie zwrotnym

CZ jest teraz najważniejszym człowiekiem w kryptowalutach, biorąc pod uwagę monstrualną dominację Binance na rynku.

Te ciągłe historie nie robią nic poza przeciąganiem reputacji kryptowaluty przez błoto, co jest obecnie jej największym problemem. Instytucje, media głównego nurtu i niekrypto tubylcy zobaczą te historie i przewrócą oczami. Wielu z nich będzie się bało zbliżyć do tej branży już teraz.

Moim zdaniem dobrze byłoby zobaczyć, jak Binance podejmuje skoordynowane wysiłki w celu ustanowienia prawdziwej przejrzystości. Myślę, że ich wysiłki do tej pory były bardzo poniżej poziomu, a tylko dlatego, że porównują się korzystnie z niektórymi złymi aktorami w przestrzeni, nie oznacza, że robią dobrze w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę chaos w branży przez cały rok, a zwłaszcza ostatnio z FTX, Binance jest zobowiązany do trzymania się wyższych standardów, czy zasłużonych czy nie. Zdarzenia takie jak poniższe – choć prawdopodobnie całkowicie uzasadnione – są niepokojące dla branży, ze względu na to, co mogą oznaczać.

This is part of the Proof-of-Reserve Audit. The auditor require us to send a specific amount to ourselves to show we control the wallet. And the rest goes to a Change Address, which is a new address. In this case, the Input tx is big, and so is the Change. Ignore FUD! https://t.co/36wUPphIZk pic.twitter.com/2NkH5L5J9j — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 28, 2022

Etos kryptowalut polega na tym, aby nigdy nie ufać, ale sprawdzać. A jednak wszyscy polegamy na tweetach zbioru CEOS, aby zapewnić nas, że fundusze są w porządku (i czasami – tylko czasami – niektórzy ludzie byli znani z „naginania” tej prawdy).

CZ był bardzo krytyczny i głośny w stosunku do innych graczy w przestrzeni przez ostatni czas. Osobiście wolałbym, aby oddzielił się od tego bałaganu i skupił się na doprowadzeniu Binance do miejsca, w którym jest tak przejrzyste, jak to tylko możliwe.

Ponieważ jest to całkowicie sensowne, że regulatorzy przychodzą po tych scentralizowanych graczach kryptowalutowych. To jest dokładnie to, co powinni robić, dopóki nie uzyskamy trochę więcej przejrzystości.

Ale dopóki ten dzień nie nadejdzie, ludzie muszą po prostu „mieć nadzieję”, że Binance działa w dobrej wierze i mają swoje kaczki w rzędzie. Aby uniknąć wątpliwości, nie ma dowodów, które sugerowałyby, że ta nadzieja byłaby błędna.

Po prostu myślałem, że jedną z głównych zalet kryptowalut jest to, że nie musisz po prostu ślepo ufać scentralizowanym instytucjom finansowym, aby robić to, co należy…