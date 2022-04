Bitcoin i Ether spadły o ponad 40% w porównaniu z rekordowymi poziomami, które osiągnęły sześć miesięcy temu.

Dyrektor generalny Celsius Network, Alex Mashinsky, jest przekonany, że Bitcoin i Ethereum, dwie największe kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej, osiągną nowe rekordy wszech czasów przed końcem roku.

Bitcoin osiągnął rekord wszech czasów na poziomie 69,044 USD w listopadzie 2021 roku, podczas gdy rekord wszech czasów Ethereum wynoszący 4,878 USD został osiągnięty w tym samym miesiącu.

Jednak od tego czasu BTC i ETH straciły ponad 40% swojej wartości. Bitcoin jest notowany w okolicach poziomu 41,000 USD, natomiast Ethereum obecnie znajduje się powyżej 3,000 USD za monetę.

Mashinksy przemawiając podczas Paris Blockchain Week Summit powiedział, że Bitcoin i Ethereum osiągną w tym roku nowe rekordy wszech czasów. Zaznaczył, że BTC otrzymał bardzo silne wsparcie w okolicach 30,000 – 33,000 USD. Mashinsky dodał również:

„Osiągnięcie nowych szczytów zajmie nam więcej czasu. Ale nadal oczekuję, że w tym roku przełamiemy poziom 60,000 USD w przypadku Bitcoina i 4,500 USD w przypadku Ethereum”.

Dyrektor generalny Celsius mówił również o wpływie trwającej wojny na Ukrainie na rynki finansowe. Według Mashinsky’ego, rynki publiczne, w tym kryptowaluty, nadal będą odczuwać negatywne skutki, jeśli Rosja będzie kontynuować swoje ataki na Ukrainę.

Współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin, skomentował niedawno, że przestrzeń kryptowalutowa potrzebuje rozwiązań półzdecentralizowanych. Mashinsky skomentował to, stwierdzając, że przestrzeń kryptowalutowa nie musi być całkowicie zdecentralizowana. Powiedział:

„On w zasadzie mówi: słuchajcie, nie musimy być w 100% DeFi. CeFi i DeFi to dwie strony tej samej monety. Czasami trzeba korzystać z CeFi, a czasami z DeFi, i to właśnie robi Celsius każdego dnia”.

Dyrektor generalny Celsius w końcu podzielił się swoją filozofią na temat inwestowania w Bitcoina. Mashinsky powiedział:

„Jeśli kupisz Bitcoin i nie możesz spać, oznacza to, że masz za dużo Bitcoin. Jeśli natomiast kupisz Bitcoina i będziesz spał jak dziecko, to znaczy, że masz za mało Bitcoina. Znajdź ten słodki, złoty punkt i po prostu się go trzymaj”.