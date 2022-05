CEO Chamber of Digital Commerce: BTC jest okazją do kupna

Cena Bitcoina gwałtownie spadła w poniedziałek, przebijając poziom poniżej 30,000 USD i odnotowując najniższy poziom od lipca 2021 roku.

W miarę jak wyprzedaż na rynku kryptowalut odzwierciedlała poniedziałkową krwawą łaźnię na Wall Street i osiągnęła najniższy poziom 29,996 USD, ponad 40% podaży Bitcoina zaczęło przynosić niezrealizowane straty. A dane on-chain z Glassnode sugerują, że możliwe jest jeszcze większe osłabienie, jeśli obecne perspektywy porówna się z tymi z rynku niedźwiedzia w 2018 roku.

Sytuacja może być jeszcze gorsza, jeśli weźmiemy pod uwagę krótkoterminową korelację Bitcoina z akcjami, co oznacza, że dalsze straty akcji w związku z wyższymi stopami procentowymi i innymi czynnikami makroekonomicznymi mogą spowodować gwałtowny spadek wartości BTC. Wygląda to coraz bardziej ponuro dla Bitcoina, który może wycofać się poniżej poziomu 28,000 USD.

Jednak zdaniem Perianne Boring, dyrektor generalnej i założycielki Chamber of Digital Commerce, dipy są „ogromną okazją do kupna”.

„Wszystko idzie w dół” – zauważyła Boring w wywiadzie dla programu „Squawk Box” stacji CNBC we wtorek, wskazując na rutynę obserwowaną na rynkach akcji i obligacji w związku z zacieśnianiem przez Fed. Niskie ceny stwarzają okazję do kupna akcji, powiedziała Andrew Rossowi Sorkinowi z CNBC.

"Bitcoin has only been around for 13 years. This is the first time that #bitcoin is experiencing a Fed tightening," says @PerianneDC on the recent #crypto sell off. "Everything is down … this is the Wall Street mantra at play: Don't fight the Fed." pic.twitter.com/hMjz5wmXi4

