Przestrzeń kryptowalutowa w Stanach Zjednoczonych pozostaje obecnie w dużej mierze nieuregulowana.

Brain Armstrong, dyrektor generalny czołowej giełdy kryptowalutowej Coinbase, uważa, że do uregulowania przestrzeni kryptowalutowej potrzebnych będzie wiele organów regulacyjnych. Wspomniał o tym podczas niedawnego wywiadu w podcaście.

Stwierdził, że kryptowaluty prawdopodobnie nie będą regulowane wyłącznie przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Armstrong powiedział:

„Oto, co sobie uświadamiam. Kryptowaluty będą miały wiele różnych cech. Nie będzie się tym zajmował tylko jeden organ regulacyjny. Pomyślmy o kryptowalutach takich jak Bitcoin. To bez wątpienia aktyw. Albo Ethereum. Wiele z nich to aktywa, które prawdopodobnie powinny być regulowane przez regulatora rynku towarowego lub CFTC”.

Dodał, że jeśli ludzie chcą zbierać pieniądze dla swojej firmy w formie tokenów bezpieczeństwa, to powinno to być regulowane jako papier wartościowy przez SEC. Armstrong zauważył jednak, że SEC musi jasno określić, co uważa za papiery wartościowe w przestrzeni kryptowalutowej.

Oprócz zwykłych kryptowalut są też stablecoiny, które są powiązane z walutami fiat. Armstrong uważa, że za regulację stablecoinów powinna odpowiadać inna agencja. Powiedział:

„Istnieje również kilka kryptowalut, które mają być walutami podobnymi do stablecoinów i być może Skarb Państwa powinien je regulować. Ponadto pojawią się kryptowaluty, które nie są żadną z powyższych. Są to dzieła sztuki lub coś, co prawdopodobnie nie powinno być nawet regulowane”.

Dyrektor generalny Coinbase argumentował, że organy regulacyjne muszą znaleźć właściwą równowagę między ochroną inwestorów a promowaniem innowacji w ekosystemie kryptowalut. Powiedział:

„Chcemy zrównoważyć ochronę ludzi, ale nie chcemy również, aby rząd był w pozycji, w której wybiera zwycięzców i przegranych. Tylko dlatego, że coś jest legalne, nie oznacza, że jest to dobra inwestycja”.

Armstrong powtórzył, że Coinbase pragnie współpracować z agencjami regulacyjnymi, aby wyeliminować oszustwa i przekręty w przestrzeni kryptowalutowej. Nie chce jednak, aby rząd utrudniał zwykłym inwestorom wejście na rynek. Powiedział:

„Chcę współpracować z każdym w rządzie, aby takie rzeczy się nie zdarzały. Niebezpieczeństwo polega na tym, że jeśli kiedykolwiek znajdziemy się w miejscu, w którym powiemy, że tylko bogaci ludzie mogą teraz inwestować, ponieważ istnieje test inwestora akredytowanego. To z natury rzeczy prowadzi do wykluczenia. Nie podobają mi się przepisy dotyczące akredytowanych inwestorów”.

Coinbase jest spółką publiczną notowaną na giełdzie w Stanach Zjednoczonych i jedną z największych giełd kryptowalutowych pod względem kapitalizacji rynkowej.