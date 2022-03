Proponowana przez Indie ustawa o opodatkowaniu kryptowalut wejdzie w życie 1 kwietnia tego roku.

Ashish Singhal, współzałożyciel i dyrektor generalny największej indyjskiej giełdy kryptowalut CoinSwitch Kuber twierdzi, że krajowe prawo dotyczące opodatkowania kryptowalut sygnalizuje "krok wstecz".

Singhal wyraził swoje rozczarowanie w poniedziałek po wyjaśnieniach ze strony władz dotyczących prawa podatkowego dotyczącego kryptowalut, które ma wejść w życie 1 kwietnia 2022 roku.

Indie ogłosiły ustawę o podatku od kryptowalut w lutym, ujawniając 30% podatek od każdego transferu aktywów cyfrowych. Przewidziano również 1% odliczenie od podatku od wszystkich płatności kryptowalutowych, przy czym podatek ten ma być pobierany u źródła.

Chociaż społeczność kryptowalutowa zwróciła uwagę na wysokie podatki, uznała, że kraj ten "akceptuje kryptowaluty". Jednak w poniedziałek większość inwestorów kryptowalutowych była zszokowana wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów.

Według ministerstwa, Indie będą dążyć do opodatkowania każdej inwestycji w kryptowaluty osobno, powtarzając fakt, że zyski z jednej inwestycji nie mogą być wykorzystane do kompensacji strat w innej. Określono również, że koszty infrastruktury związane z wydobyciem kryptowalut nie będą liczone jako koszt nabycia.

Założyciel platformy informacyjnej o kryptowalutach Coin Crunch India podsumował frustrację społeczności w swoim tweecie.

If you made loss in Bitcoin, you cannot set it off with profit in Ethereum. The new taxation law was clarified in parliament today.

My suggestion is to sell everything you have before March 31, 2022. And start fresh from April 2022.

Cost of mining cannot be deducted too! pic.twitter.com/pfSGPAOFBO

— Naimish Sanghvi (@ThatNaimish) March 21, 2022