Koncepcja tożsamości jest dość polaryzująca w kryptowalutach. Ludzie zapominają czasem, że Bitcoin wyrósł z niszowego zakątka Internetu, zrodzony z ultra-libertyńskich ideałów z samowystarczalnością, anonimowością i niezależnością w centrum tezy.

Oczywiście, kryptowaluty zaangażowały się poza Bitcoinem, a dziś mamy wiele różnych poglądów i tysiące projektów, niektóre z podobnymi celami, niektóre z różnymi.

Concordium to projekt warstwy 1 blockchain, który osadza zaszyfrowane ID w każdej transakcji, która ma miejsce w sieci. Jest to intrygujące, ponieważ jest sprzeczne z tym, co niektórzy purytanie określiliby jako oryginalną wizję Bitcoina.

Usiedliśmy do szybkiego mini-podcastu z CEO Concordium, Lone Fonss Schroder, aby uzyskać więcej wglądu w tę kwestię, który mówi, że „wiele biznesów nie powstaje, ponieważ nie wiesz, z kim dokonujesz transakcji” i zapewnia, że ta tożsamość jest niezbędna do zdobycia zaufania w przestrzeni.

Inne tematy, takie jak to, czy regulacja jest pozytywna, mocne strony decentralizacji i obecnego środowiska rynkowego zostały omówione, a podczas gdy ograniczenia czasowe uniemożliwiły Dan i Joe kopanie w głąb odpowiedzi Schrodera zbyt głęboko, zostaną one umieszczone w agendzie następnym razem.

Podcast można posłuchać na Spotify tutaj.