CEO Grayscale: SEC z czasem zatwierdzi bitcoinowy ETF

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) odrzuciła wiele wniosków dotyczących spotowych funduszy ETF na Bitcoina złożonych w ciągu ostatnich kilku lat.

Prezes Grayscale Investments Michael Sonnenshein powiedział w ostatnim wywiadzie dla programu CNBC ETF Edge , że jego zdaniem zatwierdzenie przez SEC propozycji spotowego funduszu ETF na Bitcoina jest tylko kwestią czasu.

Jak dotąd SEC odrzuciła każdą propozycję bitcoinowego ETF, którą rozpatrywała. Jednak Sonnenshein powiedział, że jest to kwestia tego, kiedy, a nie czy SEC zatwierdzi jedną z nich. Powiedział:

„Z punktu widzenia SEC było wiele zabezpieczeń, które mają produkty objęte 40 Ustawą, których nie mają 33 produkty, ale nigdy te zabezpieczenia nie uwzględniały obaw SEC dotyczących bazowego rynku bitcoina i możliwości oszustw lub manipulacji”.

Prezes Grayscale dodał również:

„Tak więc fakt, że teraz rozwinęli swoje podejście i zatwierdzili projekt 33 ustawy z Teucrium naprawdę unieważnia ten argument i mówi o powiązaniu między kontraktami terminowymi na bitcoina a bazowymi rynkami spotowymi BTC, które nadają kontraktom terminowym ich wartość”.

SEC zatwierdziła kilka kontraktów terminowych ETF na Bitcoina i są one już notowane na giełdzie. Agencja regulacyjna stwierdziła jednak, że jest zaniepokojona brakiem regulacji w przestrzeni kryptowalut. Stąd wahania co do zatwierdzenia spotowego funduszu ETF na Bitcoina.

Sonnenshein wierzy, że SEC wkrótce zatwierdzi spotowy ETF na Bitcoina. Powiedział on CNBC:

„Naszym zdaniem jest to kwestia tego, kiedy, a nie czy powstanie spotowy fundusz ETF Bitcoin. Jeśli SEC nie może spojrzeć na dwie podobne kwestie – terminowy ETF i spotowy ETF – przez ten sam pryzmat, to w istocie jest to potencjalnie podstawa do naruszenia ustawy o procedurze administracyjnej”.

Grayscale jest jedną z firm, które mają obecnie propozycję spotowego ETF-u Bitcoina przed amerykańską SEC. Agencja regulacyjna wciąż analizuje tę propozycję i nie wydała jeszcze werdyktu.

Wielu ekspertów uważa, że uruchomienie spotowego funduszu bitcoinowego ETF pomoże przyciągnąć więcej inwestorów instytucjonalnych do przestrzeni kryptowalutowej. Fundusze tego typu są już notowane w niektórych krajach, w tym w Kanadzie i Brazylii.