Inwestorzy instytucjonalni powoli wkraczają do branży kryptowalutowej, nabywając aktywa bezpośrednio lub inwestując w projekty skupione na kryptowalutach.

Marieke Flament, dyrektor generalny NEAR Foundation, uważa, że coraz więcej firm planuje inwestować w kryptowaluty.

Wspomniała o tym podczas wywiadu na trwającym właśnie szczycie Paris Blockchain Week. Według Flament, przekształcenie firm Web2 w Web3 prowadzi do zwiększonego udziału inwestorów instytucjonalnych w przestrzeni kryptowalut. Powiedziała:

„Widzimy bardzo duży apetyt inwestorów instytucjonalnych na zrozumienie tej przestrzeni i zorientowanie się, gdzie mogą uczestniczyć”.

Przestrzeń kryptowalutowa pozostaje w dużej mierze nieuregulowana w różnych częściach świata. Flament uważa, że regulacje będą odgrywać ogromną rolę w określaniu stopnia zaangażowania instytucji w branżę kryptowalutową.

Flament dodała, że jednym z priorytetów NEAR Foundation jest pomoc w tworzeniu regulacji dla ekosystemu kryptowalut. Stwierdziła:

„Musimy być bardziej skoordynowani, aby mieć głos dla branży i docelowo współpracować z organami regulacyjnymi”.

Kilka krajów, w tym Stany Zjednoczone, pracuje nad wprowadzeniem polityki mającej na celu odpowiednie uregulowanie szybko rozwijającej się branży kryptowalut.

Zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO) stają się coraz bardziej popularne w ekosystemie kryptowalut. Flament podkreśliła, że jest podekscytowana pojawieniem się DAO i tym, co mają one do zaoferowania w przestrzeni kryptowalutowej.

Zdecentralizowana natura DAO jest ogromnym pozytywem dla rynku, a Flament zamierza przyciągnąć ich więcej do blockchaina NEAR.

NEAR, token natywny dla blockchainu Near, jest jedną z wiodących kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej. Jest to 18. największa moneta pod względem kapitalizacji rynkowej i jedna z najszybciej rozwijających się.

W chwili publikacji NEAR jest notowany na poziomie 15,69 USD za monetę, co oznacza spadek o ponad 20% w stosunku do rekordowej ceny 20 USD. W ciągu ostatnich 24 godzin NEAR stracił ponad 3% swojej wartości, ponieważ cały rynek kryptowalut nie radzi sobie najlepiej.