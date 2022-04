CEO Nexo: Bitcoin może osiągnąć 100,000 USD w ciągu roku

Bitcoin jest obecnie notowany powyżej 40,000 USD, ale eksperci rynkowi są optymistyczni, że wkrótce osiągnie 100,000 USD.

Antoni Trenchev, dyrektor generalny firmy Nexo zajmującej się pożyczaniem kryptowalut, jest przekonany, że cena Bitcoina wzrośnie do 100,000 USD w ciągu roku. Wspomniał o tym podczas niedawnego wywiadu dla CNBC.

W ostatnich tygodniach Bitcoin nie radził sobie zbyt dobrze i obecnie jego cena wynosi ponad 40,000 USD za monetę. Trenchev stwierdził jednak, że jest zaniepokojony krótkoterminowymi wynikami wiodącej kryptowaluty.

Trenchev powiedział, że krótkoterminowe perspektywy Bitcoina mogą być zbieżne z tradycyjnymi rynkami finansowymi, ponieważ Rezerwa Federalna zaczyna wycofywać swój ogromny program stymulacji monetarnej.

Jednak w dłuższej perspektywie ruch ten będzie sprzyjał rynkowi kryptowalut. Trenchev twierdzi, że krach na giełdzie prawdopodobnie oznaczałby, że Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych w krótkim czasie powróci do programu luzowania.

W związku z tym spodziewa się, że wartość Bitcoina wzrośnie ponad dwukrotnie i osiągnie 100,000 USD w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Paolo Ardoino, dyrektor ds. technologii w Bitfinex, jest również optymistycznie nastawiony do rynku kryptowalut. Nie sądzi on jednak, że Bitcoin osiągnie 100,000 USD w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Powiedział on podczas wywiadu:

„W tym konkretnym momencie żyjemy w warunkach, powiedziałbym, globalnej niepewności na rynkach, nie tylko na rynku kryptowalut, ale także na rynkach akcji. Dlatego obserwujemy zdecydowanie niższe wolumeny po stronie kryptowalut. Wolumeny bitcoina spadły w ciągu ostatnich kilku tygodni. Jest to więc dość ważne jako metryka, ponieważ mówi wielu wielorybom, licznym aktywnym uczestnikom rynku, graczom, którzy wcześniej byli bardzo zaangażowani, że stoją nieco z boku”.

Dyrektor generalny Bitfinex powiedział, że spodziewa się, że cena Bitcoina zakończy 2022 rok handlując tuż powyżej poziomu 50,000 USD. Jest jednak optymistą, jeśli chodzi o długoterminowe perspektywy rynku. Powiedział:

„Jestem byczo nastawiony do Bitcoina. Widzę, że tak wiele dzieje się w tej branży i tak wiele krajów jest zainteresowanych przyjęciem bitcoina, że jestem naprawdę pozytywnie nastawiony”.

Bitcoin spadł o ponad 40% z rekordowego poziomu 69,000 USD, który osiągnął w listopadzie 2021 roku.