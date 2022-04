CEO Robinhood: DOGE może stać się „walutą internetu”

Prezes Robinhood Vlad Tenev wierzy, że Dogecoin (DOGE-USD) może stać się codzienną „walutą internetu”.

Według szefa Robinhood, wystarczy tylko kilka ulepszeń, które mogą zmienić memiczną monetą w szybszą i tańszą walutę płatniczą.

Przedstawił swoje przemyślenia za pośrednictwem wątku na Twitterze, dając kilka sugestii na temat tego, co twórcy Dogecoin mogliby zaimplementować, aby uczynić DOGE „walutą społeczeństwa”.

Can #Doge truly be the future currency of the Internet and the people? As we added the ability to send/receive DOGE on Robinhood, I’ve been thinking about what that would take. — VLAD (@vladtenev) April 14, 2022

Zwiększenie rozmiaru bloku, skrócenie czasu trwania bloku

Tenev twierdzi, że po listopadowej aktualizacji 1.14.5 opłaty za transakcje w Dogecoin są już „znikome”. Średnia opłata transakcyjna w sieci, wynosząca 0,003 USD, jest o wiele niższa od opłat pobieranych przez wiodących dostawców płatności kartowych, wynoszących do 3%.

W tej sytuacji proponuje on, aby poprawić wielkość bloków DOGE i czas ich trwania. Zauważa, że dzięki temu Dogecoin mógłby zwiększyć swoją całkowitą przepustowość do poziomu, który obecnie osiąga Visa.

Tenev zwraca uwagę, że w chwili obecnej Dogecoin osiąga przepustowość około 40 transakcji na sekundę (TPS). Wynika to z wielkości bloku kryptowaluty 1MB i czasu trwania bloku wynoszącego 1 minutę.

Dla porównania, Visa może obsłużyć do 65,000 transakcji na sekundę. Aby ją prześcignąć, Dogecoin musi zwiększyć swoją przepustowość 10,000 razy. Może się to wydawać ogromnym wyzwaniem. Jednak dyrektor Robinhood uważa, że twórcy DOGE mogą łatwo rozwiązać ten problem poprzez zwiększenie rozmiaru bloku.

„Przejście do limitu wielkości bloku 1GB (a później 10GB) zapewniłoby całą przepustowość, jakiej globalna waluta potrzebowałaby w przewidywalnej przyszłości. Rozwiązania typu L2 nie są konieczne do rozwiązania tego problemu” – zauważa.

Co w przypadku przyjęcia modelu stałej podaży?

Dodał, że twórcy Dogecoina powinni także zastanowić się, jak sprawić, by Dogecoin był mniej inflacyjny niż obecnie. Można by to zrobić, wprowadzając ograniczoną podaż, podobnie jak w przypadku Bitcoina (BTC), którego limit wynosi 21 milionów sztuk. Gdyby tak się stało, stopa inflacji Dogecoina mogłaby się z czasem zmniejszyć.

Obecna podaż wynosząca 132 miliardy DOGE daje stopę inflacji powyżej 5%. Tenev uważa, że stała podaż mogłaby obniżyć ją do 2%.

Niektóre z tych propozycji spotkały się już z krytyką ze strony CT, zwłaszcza zwiększenie rozmiaru bloków, które prawdopodobnie odbyłoby się kosztem decentralizacji.

Istnieje możliwość osiągnięcia kompromisu

Tenev przyznaje, że blok o wielkości 10 GB może wymagać od górników bardziej zaawansowanego sprzętu, jeśli mają oni uruchomić pełny węzeł, co może spowodować, że niektórzy entuzjaści nie będą mogli uczestniczyć w zabezpieczaniu sieci. Zdaniem niektórych obserwatorów jest to nie do przyjęcia, ponieważ doprowadziłoby to do większej centralizacji sieci.

Tenev sugeruje , że może to być kompromis, który twórcy Dogecoina będą musieli wziąć pod uwagę, jeśli zdecydują się rozważyć jego propozycję.