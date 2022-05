LUNA spadła o ponad 90% w ciągu ostatnich 24 godzin, podczas gdy UST pozostaje ponad 54% poza swoim dolarowym pegiem na poziomie 0,43 USD.

Dyrektor generalny Terraform Labs, Do Kwon, przedstawił, w jaki sposób platforma kryptowalutowa planuje poradzić sobie z odejściem od dolara amerykańskiego, które w ciągu ostatnich kilku dni dotknęło stablecoina TerraUSD (UST).

UST, algorytmiczny stablecoin, którego model menniczy jest powiązany z natywnym tokenem LUNA, kontynuował we wtorek masowe odłączanie się od dolara. W pewnym momencie wartość tokena UST wynosiła 0,25 USD, co stanowiło 75% spadek w stosunku do wartości referencyjnej.

We wtorek Do Kwon powiedział, że rozważany jest „plan ratunkowy”, co było następstwem nieudanych prób podbicia kursu dolara za pomocą rezerw Bitcoina.

W środę szef Terraform Labs wyjaśnił w wątku na Twitterze, co zostało wprowadzone w życie po brutalnych 72 godzinach dla stablecoina i LUNA.

„Rozumiem, że ostatnie 72 godziny były dla Was wszystkich niezwykle trudne – wiedzcie, że jestem gotowy współpracować z każdym z Was, aby przetrwać ten kryzys, a następnie zbudujemy naszą drogę wyjścia z niego. Razem” – napisał na Twitterze.

Przyszłość dla UST i LUNA

Według Kwon’a istnieje potrzeba wchłonięcia podaży UST, która chce opuścić ekosystem, zanim podjęte zostaną dalsze działania mające na celu ustanowienie ścieżki do wprowadzenia pegów. To, jak zauważa, będzie prawdopodobnie nadal wywierać presję na LUNA, który notuje spadek o ponad 90% w momencie pisania tego tekstu.

„Przede wszystkim, jedyną drogą naprzód będzie wchłonięcie podaży stablecoinów, które chcą opuścić rynek, zanim UST będzie mógł rozpocząć repegowanie. Nie da się tego obejść” – wyjaśnił .

Zauważył, że zespół Terraform Labs zaproponował „szereg środków zaradczych, które mają pomóc mechanizmowi peg w absorpcji podaży”.

Wśród tych środków jest zatwierdzenie przez zespół propozycji społeczności, aby zwiększyć zdolność menniczą z 293 mln dolarów do 1200 mln dolarów. Dzięki temu, że wybijanych będzie więcej LUNA, absorpcja UST będzie przebiegać szybciej i pomoże w realizacji planu naprawczego.

Dodał jednak, że działania te wiążą się z kosztami dla posiadaczy tokenów Terra.

„Naturalnie, jest to wysoki koszt dla posiadaczy UST i LUNA, ale będziemy nadal badać różne opcje, aby wprowadzić więcej egzogenicznego kapitału do ekosystemu i zmniejszyć podaż na UST” – napisał.

Kwon zasugerował również przeprojektowanie stablecoina UST, z przyszłymi planami jego zabezpieczenia.

LUNA spada o 92%

11 maja wartość tokena UST spadła do 0,25 USD, tracąc 75% w stosunku do dolara. Krótka ulga na rynku kryptowalut sprawiła, że stablecoin wzrósł do 0,50 USD, ale presja sprawiła, że powrócił do poziomu 0,43 USD i ponad 54% od powiązania z dolarem.

W momencie pisania tego tekstu LUNA spadła o 92% w ciągu ostatnich 24 godzin. Według danych CoinGecko, para LUNA/USD notowana była w okolicach 2,20 USD, a spanikowana społeczność wciąż zastanawia się, co dalej.