Dyrektor generalny Terraform Labs Do Kwon postawił 10 milionów USD na cenę Terra (LUNA) w ciągu najbliższego roku.

Ogromny zakład dotyczy pseudonimowego inwestora kryptowalutowego Gigantic Rebirth, czyli GCR, został przypieczętowany po tym, jak obie strony wpłaciły po 10 milionów dolarów na rachunek escrow kontrolowany przez tradera kryptowalutowego znanego jako Cobie.

GCR jako pierwszy zdeponował na rachunku depozytowym monety USD Coin (USDC) o wartości 10 mln USD, podczas gdy Kwon, który wczoraj zawarł kolejny zakład na LUNA, zakończył swój transfer chwilę później.

Zgodnie z warunkami umowy, zakład potoczy się w jedną lub drugą stronę, w zależności od tego, gdzie znajdzie się cena LUNA za rok. Szef Terra wierzy, że w marcu 2023 roku LUNA będzie wyższa niż dzisiejsze 88,00 USD, podczas gdy GCR stawia na to, że wartość kryptowaluty będzie niższa niż obecnie.

W poniedziałek Kwon postawił 1 milion dolarów na to, że LUNA będzie powyżej ceny z 14 marca 2022 roku w tym samym dniu w przyszłym roku. Dziś Cobie napisał na Twitterze , że trzy strony zdeponowały łącznie 22 miliony dolarów na rachunku depozytowym.

"GCR, Do i Algod dokonały wpłat na adres depozytowy Cobiego. Niech wygra najlepszy prognostyk" – napisał, udostępniając zrzut ekranu z kwotami.

Cobie zobowiązał się zapewnić, że zakład się odbędzie, zapewniając społeczność kryptowalutową, że nie będzie nikogo "popierał".

22m is below my "would rug?" threshold but if anybody would like to increase the bet to the hundreds of millions then I will certainly consider stealing the money and going on the run. Thank you

— Cobie (@cobie) March 15, 2022