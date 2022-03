Już od dłuższego czasu 15 USD jest kluczowym poziomem dla Chainlink (LINK) . Moneta próbowała utrzymać wzrosty powyżej tego poziomu kilka razy w tym roku, ale ponownie spadła, ponieważ zmienność na rynku nadal się utrzymuje. Co więc stanie się tym razem? Oto kilka wskazówek:

Po raz pierwszy od kilku tygodni LINK przekroczył poziom 15 USD.

Pułap 15 USD okazał się również ogromnym górnym poziomem oporu dla wzrostów LINK.

Byczy impet wydaje się być prawdopodobny, ale może w końcu zwolnić.

Źródło danych: Tradingview

Chainlink (LINK) – Analiza i prognoza cenowa

Przekształcenie 15 USD z górnego oporu na wsparcie jest dużym ruchem dla byków LINK. Moneta przebiła ten poziom po raz pierwszy od dłuższego czasu, a na podstawie dotychczasowej akcji cenowej wydaje się, że próbuje się tu skonsolidować. Pytanie brzmi, jak długo LINK będzie w stanie utrzymać kurs powyżej 15 USD.

Jeśli rzeczywiście bykom uda się to osiągnąć, prawdopodobne jest, że moneta przetestuje następną górną strefę oporu na poziomie 18 USD. Biorąc pod uwagę obecne bycze momentum, spodziewamy się, że LINK może wzrosnąć do około 19,5 USD zanim spróbuje znaleźć więcej popytu.

Jednak z uwagi na to, że wielu krótkoterminowych traderów prawdopodobnie będzie chciało zrealizować zyski w tej strefie, spodziewamy się lekkiego odreagowania, gdy LINK wyjdzie powyżej 19,5 USD w najbliższym czasie. Poza tym, wskaźnik RSI przesunął się obecnie do poziomu neutralnego, co sugeruje, że w ciągu kilku dni każda hossa zostanie spowolniona.

Czy czas kupić Chainlink (LINK)?

Założony w 2017 roku Chainlink (LINK) urósł do rangi jednego z głównych projektów blockchain na świecie. Znajduje się on obecnie dość nisko względem swoich ATH, ale oznacza to również, że jest to bardzo dobra okazja do zakupu w tej chwili. Biorąc pod uwagę długoterminowy potencjał LINK, każdy inwestor wart swojej ceny powinien go mieć.